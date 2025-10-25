'Feliz de estar numa final, mas obviamente querendo esse título', avalia João Fonseca Estadão Conteúdo 25.10.25 14h32 Em seu melhor momento na ainda curta carreira no circuito profissional, João Fonseca ainda está processando todo o momento que está vivendo. Neste sábado, o carioca de 19 anos alcançou a inédita 34ª posição no ranking da ATP ao se classificar para a grande decisão do ATP 500 da Basileia. É o primeiro brasileiro a atingir a final de um ATP 500 em 15 anos. "Eu não sabia disso", estranhou o jovem ao tomar conhecimento da marca. "Achei que o Guga (Kuerten) ou até mesmo o (Thomaz) Bellucci tinham conseguido algo assim. Mas, é um privilégio. É uma honra estar fazendo história para o Brasil, um país que eu amo muito, que eu adoro representar. É seguir fazendo história para o nosso país. Feliz de estar numa final, mas obviamente querendo esse título." João começou 2025 entre os 130 melhores tenistas do mundo. Em pouco mais de dez meses, atingiu o 34º lugar, que já é um degrau acima da meta, inicialmente projetada para a 35ª posição. A final do ATP 500 da Basileia é a segunda do brasileiro em nível alto. Ele já havia conquistado o título no ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano. "Foi um ano de muito altos eu baixos, eu diria. Mas mais altos do que baixos. Muita experiência, muita coisa boa, e a gente priorizou bastante em quais torneios a gente iria jogar. Para a minha cabeça, para o meu físico", comentou. "Como é o primeiro ano, (estou) vivenciando coisas diferentes, conhecendo lugares novos. Mas feliz com o ano em geral." João Fonseca vai disputar a grande decisão neste domingo com o espanhol Alejandro Fokina, 18 do mundo e oitavo cabeça de chave na Suíça, que contou com a desistência de Ugo Humbert (24º do ranking) quando vencia por 7/6 (7/4) e 3/1 para avançar à final. Em caso de título, o brasileiro vai chegará a 1615 pontos e subirá para o 28º lugar, garantindo presença no top 30 mundial pela primeira vez na carreira. "Feliz com a minha performance, feliz de estar terminando o ano de uma boa maneira, com um bom nível... e é isso. Vamos com tudo para ganhar esse troféu. Terminar o ano bem e começar o ano que vem melhor ainda", resumiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP da Basileia João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07