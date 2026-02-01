Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Felipe Melo discute com torcedor do Corinthians antes de final com o Flamengo no Mané Garrincha

Estadão Conteúdo

O ex-jogador Felipe Melo discutiu com um torcedor do Corinthians minutos antes da final com o Flamengo pela Supercopa Rei, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O motivo da discussão não está claro.

Felipe Melo descia uma escada próximo à tribuna de imprensa quando foi provocado pelo corintiano. O ex-jogador bateu boca com o torcedor e eles quase foram às vias de fato antes de serem separados por quem estava em volta.

O homem com quem o comentarista discutiu ainda tentou acertar uma cusparada em Felipe Melo, que saiu rapidamente do local. O torcedor retornou ao seu local nas arquibancadas do Mané Garrincha sem a necessidade de intervenção policial.

Felipe Melo foi revelado pelo Flamengo e também jogou pelo Palmeiras. Pelo tradicional rival do Corinthians, Felipe Melo conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Paulista. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2010 e encerrou a carreira defendendo o Fluminense.

