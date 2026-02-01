Felipe Melo discute com torcedor do Corinthians antes de final com o Flamengo no Mané Garrincha Estadão Conteúdo 01.02.26 17h12 O ex-jogador Felipe Melo discutiu com um torcedor do Corinthians minutos antes da final com o Flamengo pela Supercopa Rei, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O motivo da discussão não está claro. Felipe Melo descia uma escada próximo à tribuna de imprensa quando foi provocado pelo corintiano. O ex-jogador bateu boca com o torcedor e eles quase foram às vias de fato antes de serem separados por quem estava em volta. O homem com quem o comentarista discutiu ainda tentou acertar uma cusparada em Felipe Melo, que saiu rapidamente do local. O torcedor retornou ao seu local nas arquibancadas do Mané Garrincha sem a necessidade de intervenção policial. Felipe Melo foi revelado pelo Flamengo e também jogou pelo Palmeiras. Pelo tradicional rival do Corinthians, Felipe Melo conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Paulista. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2010 e encerrou a carreira defendendo o Fluminense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa Rei Felipe Melo torcedor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 futebol Águia de Marabá e Castanhal vencem na segunda rodada do Parazão Azulão bate a Tuna Luso fora de casa e Japiim faz a festa no novo Modelão 01.02.26 16h04 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Mais esportes Jovem piloto paraense encara inverno europeu e se destaca em testes de kart na Itália Kartista fez testes com equipe que formou Max Verstappen em circuitos italianos 01.02.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00