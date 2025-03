Felipe Melo detona Mano Menezes após demissão no Fluminense: 'Demorou, né?'

O ex-volante Felipe Melo se manifestou sobre a demissão de Mano Menezes do Fluminense após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em suas redes sociais, o ex-jogador afirmou que o treinador deveria ter saído antes e sugeriu que a decisão do clube demorou para ser tomada.

"Acho que o Mano Menezes deveria ter saído até antes. Respeito o profissional, respeito a todos e, por questão até de ética, não fiz os comentários pertinentes. Assim, não vou falar algumas coisas que vivi lá dentro, mas posso criticar o trabalho", declarou Felipe Melo em um vídeo publicado no Instagram.

Segundo ele, a saída do treinador deveria ter ocorrido já após a derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2024: "Se eu tivesse a caneta, eu teria agradecido depois do jogo do Palmeiras no ano passado, no Brasileiro: Muito obrigado, tchau".

O ex-volante também comentou que, internamente, já se discutia se Mano Menezes resistiria até o fim do Campeonato Carioca: "Nos corredores, se falava: Será que vai passar do Campeonato Carioca? E demorou, né? Todo mundo achou que não passaria do Carioca. Passou do Carioca, mas não passou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro".

Felipe Melo também mencionou uma matéria do portal Globo Esporte, que indicava o descontentamento dos jogadores como um dos fatores para a demissão de Mano Menezes. "E eu vi agora... que o descontentamento dos atletas ajudou muito para que ele fosse demitido. Demoraram bastante para entender", completou.

Ainda nas redes sociais, Felipe Melo comentou uma postagem oficial do Fluminense sobre a demissão com a frase: "Glória a Jesus de Nazaré". A interação gerou reações entre torcedores tricolores, alguns concordando com o ex-jogador e outros criticando sua postura.

Antes de encerrar sua carreira, Felipe Melo trabalhou com Mano Menezes na temporada passada e disputou apenas 23 partidas pelo Fluminense, seu menor número de jogos desde o retorno ao futebol brasileiro. O desempenho do time sob comando do treinador gerou críticas ao longo dos últimos meses, culminando na decisão da diretoria de mudança.

Agora, o Fluminense se prepara para o próximo desafio. A equipe volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Once Caldas, na Colômbia, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A diretoria busca um novo treinador para comandar o time na sequência da temporada. Marcão comandará o time interinamente.