Federação de Futebol suspende 149 juízes por suposto envolvimento em escândalo de apostas

Além dos árbitros, cerca de 3.700 jogadores estão sob investigação

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

A Federação Turca de Futebol suspendeu 149 árbitros e assistentes por sua suposta ligação com escândalo de apostas junto às ligas profissionais de futebol. A entidade informou nesta sexta-feira que decidiu impor sanções de oito a doze meses aos envolvidos, enquanto as investigações continuam contra outros três.

"A reputação do futebol turco é construída sobre a santidade do esforço em campo e a integridade inabalável da justiça. Qualquer ato que traia esses valores não é apenas uma violação das regras, mas uma quebra de confiança", disse o presidente da federação, Ibrahim Hacsosmanoglu, em um comunicado.

"Investigações recentes revelaram que alguns árbitros tinham ligações com atividades de apostas de uma forma completamente incompatível com o espírito do futebol. Isso não é apenas uma violação, é um abuso que fere consciências e envenena a justiça", acrescentou.

Hacoosmanoglu anunciou na segunda-feira que agências governamentais determinaram que 371 dos 571 árbitros em atividade possuíam pelo menos uma conta em uma casa de apostas. Ele afirmou que 152 árbitros com contas fizeram apostas em jogos de futebol, incluindo sete árbitros principais e 15 árbitros assistentes principais.

Hacoosmanoglu comentou que 10 árbitros fizeram apostas em mais de 10.000 partidas cada um ao longo de cinco anos, enquanto alguns fizeram apenas uma aposta. Um árbitro é acusado de ter apostado em 18.227 partidas.

Citando fontes judiciais, o jornal Habertürk informou que investigações também estão em andamento contra clubes e jogadores. Segundo o jornal, cerca de 3.700 jogadores estão sob investigação.

Palavras-chave

futebol

Federação Turca de Futebol

suspensão

juízes

escândalo de apostas
Esportes
.
