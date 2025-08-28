Fase de Liga da Champions terá Real Madrid contra Liverpool, City e Juventus e Barcelona x PSG Antes do sorteio, a Uefa prestou homenagem ao Chelsea, única equipe campeã das seis competições organizadas pela entidade europeia. Estadão Conteúdo 28.08.25 15h08 Com homenagens a Kaká e Ibrahimovic, a Uefa sorteou nesta quinta-feira a fase de Liga da Champions League, na qual cada uma das 36 equipes faz oito jogos contra adversários distintos, sendo quatro locais e quatro visitas. Ao término dessas oito rodadas, serão definidas oito vagas diretas e mais 16 para os playoffs até completar as oitavas de final. A ideia é buscar mais emoção e chance a todas as equipes, sem confrontos do mesmo país. E os clássicos acabam sendo inevitáveis. Nesta edição, teremos Real Madrid contra Liverpool, Manchester City e Juventus, além da final tão aguardada de 2024/25 que não ocorreu entre Paris Saint-Germain x Barcelona. Antes do sorteio, a Uefa prestou homenagem ao Chelsea, única equipe campeã das seis competições organizadas pela entidade europeia. Fechou o ciclo com a taça da Liga Conferência em maio. Curiosamente, o clube também venceu o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, há alguns meses, no qual desbancou o PSG na decisão com sonoros 3 a 0. Mas a competição passou em branco, pois é da Fifa. VEJA MAIS Mbappé encabeça seleção francesa e Deschamps abre espaço para estreante em convocação Guardiola nega possibilidade de voltar ao Barcelona Técnico do Manchester City afirmou que possibilidade de retorno ao clube espanhol é inexistente Pelo segundo ano a fórmula será repetida, com 36 equipes buscando oito vagas diretas e outras 16 se garantindo em um playoff mata-mata para completar as 16 que disputam as oitavas de final. Os nove melhores ranqueados estavam no pote 1 e assim sucessivamente até o pote 4. Além do Chelsea, o centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic também foi agraciado, com o Prêmio do Presidente. Recebeu um troféu das mãos de Aleksander Ceferin pelo ótimo serviço prestado nos gramados por equipes como Ajax, Inter de Milão, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United. Ficou no palco para contribuir com o sorteio. Logo depois, Kaká, campeão do mundo de 2002 e estrela no título da Champions do Milan em 2007, ano no qual foi eleito o melhor do mundo, também foi homenageado. O brasileiro seria o "parceiro" do sueco no sorteio. E ainda brincou, que se ambos jogassem juntos seria uma dupla com "um bonzinho e um malvado." O Bayern de Munique foi o primeiro sorteado e já teve sua chave definida, com o Chelsea e o Arsenal. Maior vencedor da Champions, com 15 taças, o Real Madrid caiu diante de rivais de peso, como Liverpool, Manchester City e Juventus, além do perigoso Olympique de Marselha. Atual campeão, o PSG também não terá vida fácil. Encara os poderosos Bayern e Barcelona, e terá jogos duros contra Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Newcastle, Sporting e Athletic de Bilbao. O pontapé inicial nesta fase de Liga ocorre no dia 16 de setembro e vai até 28 de janeiro. Os playoffs ocorrem entre 17 e 25 de fevereiro e a partir de 10 de março começam as oitavas. A final será no dia 30 de maio na Arena Puskas, em Budapeste. Confira os jogos dos 25 principais times nesta fase de liga: Paris Saint-Germain: Bayern de Munique (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Bayer Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa) e Athletic de Bilbao (fora). Real Madrid: Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Olympique de Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat Almaty (fora). Manchester City: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Bayer Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora). Bayern de Munique: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fora), Arsenal (casa), Club Brugge (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora). Liverpool: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (casa), Qarabag (casa) e Galatasaray (fora). Inter de Milão: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat Almaty (casa) e Union Saint-Gilloise (fora). Chelsea: Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora). Borussia Dortmund: Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Tottenham (fora), Athletic de Bilbao (casa) e Copenhague (fora). Barcelona: Paris Saint-Germain (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa) e Newcastle (fora). Arsenal: Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat Almaty (casa) e Athletic de Bilbao (fora). Bayer Leverkusen: Paris Saint-Germain (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora). Atlético de Madrid: Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora). Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Bayer Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) E Newcastle (fora) Atalanta: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic de Bilbao (casa) e Saint-Gilloise (fora). Villarreal: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Bayer Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora). Juventus: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora). Eintracht Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora). Club Brugge: Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa) e Kairat Almaty (fora). Tottenham: Borussia Dortmund (casa), Paris Saint-Germain (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora). PSV: Bayern de Munique (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madrid (casa), Bayer Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora). Ajax: Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora). Napoli: Chelsea (casa), Manchester City (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa) e Copenhague (fora). Sporting: Paris Saint-Germain (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat Almaty (casa) e Athletic de Bilbao (fora) Olympiacos: Real Madrid (casa0, Barcelona (fora), Bayer Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa), Kairat Almaty (fora). Olympique de Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa) e Saint-Gilloise (fora). Monaco: Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) Pafos (fora). 