Guardiola nega possibilidade de voltar ao Barcelona

Os torcedores que sonhavam com o retorno de Pep Guardiola ao Barcelona foram frustrados com uma declaração do técnico nesta segunda-feira (10/6). O treinador, que atualmente está no Manchester City, negou as possibilidades de voltar ao clube espanhol.

“A porta para voltar a treinar o Barcelona está fechada”, declarou. “Estou em Manchester e, como não estou em Barcelona, não falo do processo. O que é seguro é que o que aconteceu com o Xavi não foi culpa minha. Estou há muitos anos fora do Barcelona e não sou suspeito em nada nesse sentido”, completou.

Guardiola, que está na Espanha para a disputa do Legends Trophy, um torneio de golfe, foi alvo de especulações após rumores de que deixará o City ao fim do contrato, previsto para junho de 2025.

O Barcelona anunciou recentemente a contratação do técnico alemão Hansi Flick, após a demissão de Xavi Hernández, que saiu em meio à polêmicas, após ter declarado que ficaria no clube até o fim da próxima temporada.