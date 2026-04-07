Fábio se torna jogador mais velho a atuar na Libertadores em empate do Fluminense com La Guaira

Campeão em 2023, o Fluminense iniciou sua caminhada nesta terça-feira na Copa Libertadores. Primeiro brasileiro em campo na fase de grupos, o time carioca não saiu do zero diante do La Guaira-VEN no estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. De especial no confronto, foi o recorde batido pelo goleiro Fábio, como o jogador mais velho a atuar pela maior competição do continente.

Com a igualdade, o Fluminense soma seu primeiro ponto no Grupo C. O time volta a atuar pela Libertadores no dia 15 (quarta-feira), às 21h30, diante do Independiente Rivadavia-ARG, na estreia diante da torcida, no Maracanã.

Fábio bateu mais um recorde pessoal na Libertadores. Depois de se tornar o brasileiro com mais jogos pela competição, no jogo em Caracas o goleiro se tornou o jogador mais velho a atuar pela competição. Aos 45 anos, seis meses e sete dias, superou outro goleiro, o boliviano Luis Galarza, que atuou em 1995. Fábio também igualou o lateral-direito Marcos Rocha, hoje no Grêmio, com 13 participações cada na Libertadores.

Com a bola rolando, Fábio não teve tanto trabalho. Esperava-se até um La Guaira mais defensivo, mas o time venezuelano iniciou com mais posse de bola, porém com pouca qualidade ofensiva não incomodou a defesa carioca.

O Fluminense foi se soltar mais depois da parada para a hidratação. A partir da volta ficou superior em campo, com mais posse de bola e só não abriu o marcador pois John Kennedy parou em um milagre do goleiro Varela, pegando o chute do atacante à queima roupa na pequena área.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama. O Fluminense seguia com mais controle de bola e passou a arriscar mais. O time brasileiro reclamou de dois pênaltis, um por toque no braço de Rivero e outro em puxão em John Kennedy. O atacante ainda teve outra grande chance na área e, novamente, foi bloqueado.

Zubeldía buscou aproveitar o bom momento ofensivo e trocou toda a linha de ataque. Mesmo com o setor oxigenado, as chances brasileiras diminuíram, apesar de o time seguir ditando o ritmo. Na reta final, o Fluminense chegou a ter quatro atacantes em campo, mas no último lance viu Varela brilhar e defender o chute de Martinelli.

O Fluminense agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde tem pela frente o tradicional Fla-Flu, diante do Flamengo, no sábado, às 18h30, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

LA GUAIRA (VEN) 0 X 0 FLUMINENSE

LA GUAIRA - Varela; Luis Peña, Rivero, Osio e Gutiérrez; Cáceres (Rivas), José Correa (Faya), Ibarra e Perdomo; Londoño (Alexis Rodríguez) e Meza (Paredes). Técnico: Héctor Bidoglio.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Cano) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Serna), John Kennedy (Rodrigo Castillo) e Savarino (Soteldo). Técnico: Luís Zubeldía.

CARTÕES AMARELOS - Osio, Paredes e Rivero.

ÁRBITRO - José Burgos (URU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN).