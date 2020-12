Apresentador da Rede Globo posta foto em rede social com a camisa do Remo

O apresentador esportivo Alex Escobar, da Rede Globo, utilizou sua conta no Instagram para postar uma foto após exercícios físicos. O comentarista e narrador do SporTV estava vestido com a camisa do Remo de 2010.

Na postagem, Escobar fez questão de citar que estava com a camisa do Leão. “Hoje suei com o manto do Remo. Nunca foi treino, sempre foi exercício”, escreveu.

Vários torcedores do Remo curtiram e comentaram na publicação de Escobar, que é declarado torcedor do América-RJ.