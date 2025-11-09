Fábio brilha no reencontro com o Cruzeiro e Fluminense garante empate no Mineirão Estadão Conteúdo 09.11.25 18h32 O reencontro entre Cruzeiro e Fábio voltou a ter o goleiro como protagonista. Em sua oitava partida contra o ex-clube, onde soma 976 jogos e uma coleção de títulos, o camisa 1 do Fluminense foi decisivo no empate sem gols deste domingo, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, superior em diversos momentos, lamenta o resultado por perder a chance de encostar de vez em Palmeiras e Flamengo na disputa pelo título. A equipe mineira alcança 63 pontos e segue na terceira colocação, mantendo a pressão, mas sem transformar volume em vitória. O Fluminense, por outro lado, valoriza o ponto conquistado fora de casa diante de um dos times mais consistentes como mandante. Com 51 pontos, o time carioca permanece na sétima posição, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. O início foi animado para o Fluminense. Logo no primeiro minuto, Serna teve a chance de abrir o placar, e Cássio precisou intervir. Na sequência, Lucho levou perigo novamente, forçando mais uma defesa do goleiro cruzeirense. O Cruzeiro só equilibrou o jogo após os 15 minutos, quando Kaio Jorge apareceu pela primeira vez com uma finalização que Arroyo desviou rente à trave. O momento mais tenso da etapa inicial ocorreu aos 36. Kaiki cabeceou, a bola tocou o poste e deixou a dúvida se cruzou ou não a linha. A arbitragem mandou seguir, e Fábio afastou em cima da risca, salvando o Fluminense. No fim do primeiro tempo, Hércules acertou o travessão e Matheus Pereira protagonizou um lance polêmico ao atingir Bernal no rosto, mas o VAR manteve a decisão de campo. Na etapa final, Leonardo Jardim tentou aumentar o poder ofensivo com a entrada de Gabigol, mas o atacante pouco acrescentou. Mesmo assim, o Cruzeiro encontrou espaços e obrigou Fábio a realizar grandes defesas em chutes de Kaio Jorge e Matheus Pereira, mantendo o placar inalterado. Consciente do risco, o Fluminense alternou momentos de posse com linhas compactas para tentar controlar o ímpeto cruzeirense. Quando o sistema defensivo era rompido, Fábio surgia com segurança, mostrando reflexos e posicionamento que marcaram sua trajetória no futebol mineiro. A defesa do Cruzeiro também brilhou com Fabrício Bruno, convocado novamente por Carlo Ancelotti, acumulando desarmes importantes e deixando Cássio com poucas intervenções. Hércules ainda tentou surpreender de fora da área, mas faltou precisão na finalização. Foi uma noite em que o Cruzeiro produziu mais, o Fluminense soube resistir e Fábio voltou a escrever seu nome no Mineirão - desta vez, como o herói que garantiu um ponto valioso para a equipe carioca. O Fluminense volta a campo no dia 19 de novembro, quarta-feira, às 21h30, para o clássico com o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No dia seguinte, o Cruzeiro visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 0 X 0 FLUMINENSE CRUZEIRO - Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaki Bruno; Lucas Romero, Christian (Sinisterra), Eduardo (Walace) e Matheus Pereira; Arroyo (Gabigol) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Lima); Serna (Soteldo), Everaldo (John Kennedy) e Canobbio (Keno). Técnico: Luis Zubeldía. CARTÕES AMARELOS - Arroyo, Christian, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e Walace. (Cruzeiro); Bernal, Canobbio e Freytes (Fluminense) ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE) RENDA - R$ 2.940.491,50 PÚBLICO - 53.283 torcedores LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Cruzeiro Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00