Fabinho Soldado assume como executivo de futebol do Internacional após saída do Corinthians Estadão Conteúdo 03.01.26 15h12 O Internacional anunciou neste sábado a contratação de Fabinho Soldado como seu novo diretor executivo de futebol. O dirigente, havia sido desligado do Corinthians havia dez dias "em comum acordo", de acordo com o clube alvinegro, assinou contrato com a equipe gaúcha até 31 de dezembro de 2026. Fabinho retorna ao Inter como dirigente depois de uma trajetória vitoriosa como jogador do clube, no qual conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa - atual Copa Intercontinental - em 2006. Aos 49 anos, o ex-volante acumula títulos importantes fora das quatro linhas, tanto pelo Flamengo, onde foi scout e gerente de futebol, quanto no Corinthians, exercendo função executiva. "Fabinho Soldado é um profissional com ampla experiência no futebol brasileiro", afirmou o clube em nota. "Após encerrar a carreira nos gramados, consolidou-se como executivo de futebol, com passagens relevantes por clubes do cenário nacional. A chegada do profissional reforça a estrutura do departamento de futebol do Internacional para a próxima temporada." Entre erros e acertos, Fabinho teve participação na reconstrução do elenco corintiano no meio de 2024, no início da polêmica gestão de Augusto Melo, e foi responsável pela chegada do goleiro Hugo Souza, com quem já havia trabalhado no Flamengo. Respaldado pelo elenco, ele sempre foi apontado pelos jogadores como responsável por não deixar a crise política chegar ao vestiário. O resultado veio no ano passado, com as conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil pelo grupo do Parque São Jorge. Antes, havia participado das conquistas da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca pelo Flamengo. Fabinho Soldado chega para substituir André Mazzuco, desligado após o término do Campeonato Brasileiro, e trabalhará com Abel Braga, que assumiu o cargo de diretor técnico após livrar o time gaúcho do rebaixamento na última rodada. O uruguaio Paulo Pezzolano será o novo técnico.