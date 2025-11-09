F1: Verstappen e Ocon largam dos boxes, e Bortoleto ganha posições no grid do GP de São Paulo Na Fórmula 1, largar dos boxes gera uma grande perda de tempo para o piloto, dado que ele só pode partir depois que o último carro cruzar a linha de largada Estadão Conteúdo 09.11.25 13h12 Fórmula 1 (Instagram @maxverstappen1) Depois de marcarem tempos ruins no treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, Max Verstappen e Esteban Ocon substituíram componentes do motor e serão obrigados a largar dos boxes na corrida principal no Autódromo de Interlagos. A previsão é de que os carros partam às 14h (de Brasília). O holandês ainda fez outras alterações em componentes do veículo com o parque fechado, ou seja, em momento em que não é mais permitido mexer no carro. De acordo com o regulamento da Fórmula 1, é vedado às equipes usar mais do que quatro motores por temporada. Verstappen e Ocon vão para o quinto motor no ano e, por isso, devem sair dos boxes. Na Fórmula 1, largar dos boxes gera uma grande perda de tempo para o piloto, dado que ele só pode partir depois que o último carro cruzar a linha de largada. Com a punição a Verstappen, da Red Bull, e a Ocon, da Alpine, quem ganha posições no grid de largada é o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber. Ele não participou do treino classificatório no sábado, uma vez que seu carro não ficou pronto a tempo depois das avarias sofridas no grave acidente durante a corrida sprint. Dessa forma, Bortoleto, que sairia da 20ª posição, agora largará em 18º. Ele vai dividir fila com o japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull. A pole position do GP de São Paulo é de Lando Norris, líder do campeonato de pilotos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Gabriel Bortoleto Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30