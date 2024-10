F1: Sainz vence o GP do México e divide pódio com Norris e Leclerc; Ferrari assume vice-liderança

Carlos Sainz Jr., da Ferrari, venceu o GP do México nesse domingo (27). O piloto espanhol dividiu o pódio com Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, sua dupla na escuderia italiana. A conquista de Sainz marca a 10ª corrida sem vitória de Max Verstappen, da Red Bull Racing.

Dono da pole position no GP, Sainz perdeu a posição para Verstappen na largada, mas recuperou após a batida entre Alexander Albon (Williams) e Yuki Tsunoda (RB). O holandês terminou a corrida em sexto lugar. Essa é a segunda vitória de Sainz em 2024 — a primeira foi na Austrália, em março.

Leclerc passou boa parte da disputa em segundo lugar, mas perdeu posição para Norris, vice-líder do campeonato de pilotos. Agora, a diferença entre Vestappen e o britânico é de 47 pontos. No campeonato de construtores, a Ferrari ultrapassou a RBR e tem 25 pontos de vantagem. A McLaren segue na liderança, com 566 pontos.

A quinta e sexta colocação ficaram com a Mercedes, ocupadas por Lewis Hamilton e George Russell, respectivamente. O mexicano Sergio Perez, companheiro de Verstappen na RBR, ficou em 17º lugar. Fernando Alonso (Aston Martin), que completou sua 400ª corrida, não finalizou o GP.

O próximo Grande Prêmio da temporada é em Interlagos, São Paulo. A competição inicia nesta sexta-feira, 01 de novembro, com o primeiro Treino Livre, às 11h30. Em seguida, às 15h30, ocorre a qualificação para a Corrida Sprint - marcada para sábado (02), às 11h. A qualificação para a Corrida Principal ocorre no mesmo dia, às 15h. No domingo (03), às 14h, as luzes vermelhas se apagam, dando início à Corrida Principal.

Resultado GP do México 2024

Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (RBR) Kevin Magnussen (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Valtteri Bottas (Sauber) Guanyu Zhou (Sauber) Liam Lawson (RB) Sergio Pérez (RBR) Fernando Alonso (Aston Martin) - não completou Alexander Albon (Williams) - não completou Yuki Tsunoda (RB) - não completou

Campeonato de construtores da Fórmula 1 após GP do México 2024

McLaren - 566 pts Ferrari - 537 pts Red Bull Racing - 512 pts Mercedes - 366 pts Aston Martin - 86 pts Haas - 38 pts RB - 36 pts Williams - 17 pts Alpine - 14 pts Kick Sauber - 0 pts

Campeonato de pilotos da Fórmula 1 após GP do México 2024

Max Verstappen (RBR) - 362 pts Lando Norris (McLaren) - 315 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 291 pts Oscar Piastri (McLaren) - 251 pts Carlos Sainz (Ferrari) - 240 pts Lewis Hamilton (Mercedes) - 189 pts George Russell (Mercedes) - 177 pts Sergio Pérez (RBR) - 150 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 62 pts Nico Hulkenberg (Haas) - 31 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 24 pts Yuki Tsunoda (RB) - 22 pts Kevin Magnussen (Haas) - 14 pts Alexander Albon (Williams) - 12 pts Daniel Ricciardo (RB) - 12 pts Pierre Gasly (Alpine) - 9 pts Oliver Bearman (Ferrari) - 7 pts Franco Colapinto (Williams) - 5 pts Esteban Ocon (Alpine) - 5 pts Liam Lawson (RB) - 2 pts Guanyu Zhou (Sauber) - 0 pts Logan Sargeant (Williams) - 0 pts Valtteri Bottas (Sauber) - 0 pts

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)