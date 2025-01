F1 no Listão da UFPA: Raikkonen é aprovado no curso de Geografia

Nesta sexta-feira (24), foi divulgada a lista com os nomes de todos os aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2025. Além dos nomes conhecidos dos craques do futebol, outro destaque foi o calouro Raikkonen da Silva e Silva, que foi aprovado no curso de Geografia na cidade de Altamira.

Raikkonen (Imagem/Print Listão)

A presença do nome "Raikkonen" chamou a atenção, especialmente pela associação com o famoso ex-piloto de Fórmula 1 da Finlândia, Kimi Räikkönen. Nascido em 17 de outubro de 1979, em Espoo, na Finlândia, Kimi começou a carreira na Fórmula 1 em 2001 com a equipe Sauber e rapidamente se destacou pelo talento.

Campeão mundial

Räikkönen é conhecido pelo temperamento tranquilo e pela famosa frase "leave me alone, I know what I'm doing" ("deixe-me em paz, eu sei o que estou fazendo"), que se tornou um ícone entre os fãs. Kimi conquistou o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2007, pilotando pela Ferrari, e é um dos poucos pilotos a ter vencido corridas com diferentes equipes, incluindo McLaren, Ferrari e Alfa Romeo.

Além de seu sucesso nas pistas, Räikkönen também é conhecido pela personalidade descontraída e amor por atividades fora do automobilismo, como o rali. Após uma carreira longa na Fórmula 1, ele anunciou sua aposentadoria ao final da temporada de 2021.

O listão contou com o retorno da tradicional leitura dos nomes dos aprovados pelas rádios, presencialmente no campus Guamá, e também com a disponibilização do resultado impresso para os candidatos que estiverem no campus possam consultá-lo no painel que se encontra nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN). VEJA O LISTÃO AQUI!

O Grupo Liberal faz transmissão pela Rádio Liberal FM (97.5), a partir das 9h45.