F-1: Piastri vence corrida sprint no Catar e deixa Norris em alerta; Bortoleto é 11º Estadão Conteúdo 29.11.25 11h58 Em uma prova tranquila, sem grandes ultrapassagens ou incidentes, Oscar Piastri aproveitou a vantagem de sair na pole position e venceu a última corrida sprint da temporada, neste sábado, do GP do Catar, a penúltima etapa do campeonato 2025. Seu companheiro de McLaren, Lando Norris, chegou na terceira posição, atrás de George Russell e à frente de Max Verstappen, que também está na disputa pelo penta. Com o resultado, o australiano se aproximou do líder Lando Norris na disputa do título do Mundial de Pilotos em dois pontos - 396 a 374 -, ainda 22 pontos atrás na tabela de classificação. Verstappen, que reclamou bastante do carro, foi a 371, em terceiro. Gabriel Bortoleto, que havia largado em 13º, ganhou duas posições após a largada e terminou em 11º, longe dos oito primeiros colocados que somaram pontos no ensaio para a corrida deste domingo, mas à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, o 16º. Pole position, Piastri se manteve na ponta após a largada no circuito de Lusail, seguido por Russell e Norris. Verstappen, que havia saído em sexto, ganhou duas posições e pulou para quarto, pressionando os líderes. O brasileiro Gabriel Bortoleto, alinhado em 13º no grid, também largou bem e passou para 11º, em busca da zona de pontuação entre os oito primeiros. Em um circuito de difícil ultrapassagem, Verstappen colocou sua Red Bull na cola de Norris, concorrente ao título mundial, menos de 1 segundo atrás. Na liderança, Piastri tentava abrir vantagem e, após os cinco giros iniciais das 19 voltas previstas, tinha 1s5 sobre a Mercedes de Russell. Cautelosos na pista, a fim de preservar seus carros, os pilotos pouco atacavam os adversários imediatamente à frente, apesar da proximidade. Assim, após dez voltas, Piastri mantinha a liderança, seguido por Russell, Norris, Verstappen e Tsunoda. Bortoleto tentava se aproximar de Albon na briga pelo décimo posto. Exceto por uma punição a Tsunoda e uma parada de Lance Stroll, a prova transcorreu até o fim sem grandes emoções. Com quase 5 segundos de vantagem, Piastri venceu a prova sem sustos, deixando Norris e Verstappen com o sinal de alerta ligado para a corrida principal. Já a Ferrari novamente decepcionou: Charles Leclerc terminou em 13º, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 17º. Os pilotos voltam à pista às 15h (horário de Brasília) deste sábado para a realização do treino classificatório que define o grid de largada para a corrida regular, agendada para este domingo, às 13h. Confira o resultado da corrida sprint do GP do Catar: 1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 26min51s033 2º - George Russell (ING/Mercedes), a 4s951 3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 6s279 4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 9s054 5º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 19s327 6º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 21s391 7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 24s556 8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 27s333 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 28s206 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 28s925 11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 32s966 12º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 34s529 13º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 35s182 14º - Liam Lawson (NZL/RB), a 36s916 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 38s838 16º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 39s638 17º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 46s171 18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min09s534 19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min17s960 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1min20s804 