Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

F-1: Piastri repete sprint e larga na pole do GP do Catar; Bortoleto faz 14º tempo

Faltando duas etapas para o término da temporada e com 50 pontos em jogo, Norris lidera a classificação com 396 pontos contra 374 de Piastri

Estadão Conteúdo

Após largar na pole e vencer a corrida sprint, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, conquistou sua sexta pole position na temporada neste sábado e larga na frente neste domingo no GP do Catar. Ao seu lado, está o líder do Mundial da F-1, o britânico Lando Norris, também da McLaren. Max Verstappen, da Red Bull, sai da terceira posições. Os três disputam o título da temporada. Gabriel Bortoleto terminou na 14ª posição, parando no Q2, mas perderá cinco posições no grid por ter sido responsabilizado pelo acidente que tirou ele e Lance Stroll no GP de Las Vegas.

Faltando duas etapas para o término da temporada e com 50 pontos em jogo, Norris lidera a classificação com 396 pontos contra 374 de Piastri e 371 de Verstappen. Dependendo de uma combinação de resultados, Norris pode deixar o circuito de Lusail, em Doha, como campeão da temporada.

A posição de largada é importante em Doha, já que o circuito tem poucos pontos de ultrapassagens. A corrida sprint, a última da temporada, foi um exemplo disso. A prova terminou sem grandes ultrapassagens ou incidentes, e Piastri aproveitou a vantagem de sair na pole position, vencer e diminuir a vantagem de Norris.

George Russell, da Mercedes, fez o melhor tempo do Q1, superando as duas McLaren em sua última volta. Bortoleto foi um dos primeiros a ir à pista. Em alguns momentos, esteve fora dos 15 primeiros que avançaram ao Q2, mas nos momentos finais da primeira parte da classificação conseguiu o 14º tempo para continuar na disputa por posições no grid. Os cinco pilotos que pararam no Q1 foram Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) e Franco Colapinto (Alpine).

Com oito minutos para o fim do Q2, Norris havia conseguido o terceiro tempo, mas teve a volta invalidada por ultrapassar os limites da pista na Curva 10. O líder do campeonato abriu sua volta rápida decisiva faltando menos de 3 minutos para o fim e conseguiu o segundo melhor tempo, atrás de Piastri. Os eliminados na segunda parte da classificação, além de Bortoleto, foram Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (RB), Ollie Bearman (Haas) e Alex Albon (Williams).

Na parte decisiva da classificação, a McLaren mostrou que está sobrando no circuito de Lusail. Norris logo fez o melhor tempo, quatro décimos mais rápido do que registrou no Q2, seguido por Piastri. Com pouco mais de 5 minutos para o término do treino, a bandeira vermelha foi acionada. O Williams de Carlos Sainz soltou um pedaço de plástico na pista, e Charles Leclerc acabou rodando, trazendo um pouco de cascalho na volta ao circuito.

Na retomada da disputa, Norris não conseguiu melhorar seu tempo e já com o cronômetro zerado foi superado pelo companheiro na McLaren. Na sequência, também foi ameaçado por Verstappen, que acabou com o terceiro tempo. A largada para o GP do Catar acontece no domingo às 13h (de Brasília).

Confira o resultado do treino classificatório do GP do Catar:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s387 2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min19s495 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min19s651 4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min19s662 5º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min19s846 6º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min20s114 7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min20s287 8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min20s418 9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min20s477 10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min20s561

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min20s353, no Q2 12º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min20s433 13º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min20s438 14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min20s534 15º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min20s629

16º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), em 1min20s761, no Q1 17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min20s864 18º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min20s907 19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min21s058 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min21s137

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GP do Catar

Lando Norris

Oscar Piastri

Gabriel Bortoleto
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro

Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número

30.11.25 8h00

ESPORTE

Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima

Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras

29.11.25 19h02

FUTEBOL

Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima

Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru

29.11.25 18h13

ESPORTE

Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes

Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA)

29.11.25 17h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

EXCLUSIVO

Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores

Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube

29.11.25 22h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

30.11.25 7h00

Futebol

Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro

Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número

30.11.25 8h00

sem segredo

Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser

A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030

30.11.25 9h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda