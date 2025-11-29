F-1: Piastri repete sprint e larga na pole do GP do Catar; Bortoleto faz 14º tempo Faltando duas etapas para o término da temporada e com 50 pontos em jogo, Norris lidera a classificação com 396 pontos contra 374 de Piastri Estadão Conteúdo 29.11.25 16h57 Após largar na pole e vencer a corrida sprint, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, conquistou sua sexta pole position na temporada neste sábado e larga na frente neste domingo no GP do Catar. Ao seu lado, está o líder do Mundial da F-1, o britânico Lando Norris, também da McLaren. Max Verstappen, da Red Bull, sai da terceira posições. Os três disputam o título da temporada. Gabriel Bortoleto terminou na 14ª posição, parando no Q2, mas perderá cinco posições no grid por ter sido responsabilizado pelo acidente que tirou ele e Lance Stroll no GP de Las Vegas. Faltando duas etapas para o término da temporada e com 50 pontos em jogo, Norris lidera a classificação com 396 pontos contra 374 de Piastri e 371 de Verstappen. Dependendo de uma combinação de resultados, Norris pode deixar o circuito de Lusail, em Doha, como campeão da temporada. A posição de largada é importante em Doha, já que o circuito tem poucos pontos de ultrapassagens. A corrida sprint, a última da temporada, foi um exemplo disso. A prova terminou sem grandes ultrapassagens ou incidentes, e Piastri aproveitou a vantagem de sair na pole position, vencer e diminuir a vantagem de Norris. George Russell, da Mercedes, fez o melhor tempo do Q1, superando as duas McLaren em sua última volta. Bortoleto foi um dos primeiros a ir à pista. Em alguns momentos, esteve fora dos 15 primeiros que avançaram ao Q2, mas nos momentos finais da primeira parte da classificação conseguiu o 14º tempo para continuar na disputa por posições no grid. Os cinco pilotos que pararam no Q1 foram Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) e Franco Colapinto (Alpine). Com oito minutos para o fim do Q2, Norris havia conseguido o terceiro tempo, mas teve a volta invalidada por ultrapassar os limites da pista na Curva 10. O líder do campeonato abriu sua volta rápida decisiva faltando menos de 3 minutos para o fim e conseguiu o segundo melhor tempo, atrás de Piastri. Os eliminados na segunda parte da classificação, além de Bortoleto, foram Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (RB), Ollie Bearman (Haas) e Alex Albon (Williams). Na parte decisiva da classificação, a McLaren mostrou que está sobrando no circuito de Lusail. Norris logo fez o melhor tempo, quatro décimos mais rápido do que registrou no Q2, seguido por Piastri. Com pouco mais de 5 minutos para o término do treino, a bandeira vermelha foi acionada. O Williams de Carlos Sainz soltou um pedaço de plástico na pista, e Charles Leclerc acabou rodando, trazendo um pouco de cascalho na volta ao circuito. Na retomada da disputa, Norris não conseguiu melhorar seu tempo e já com o cronômetro zerado foi superado pelo companheiro na McLaren. Na sequência, também foi ameaçado por Verstappen, que acabou com o terceiro tempo. A largada para o GP do Catar acontece no domingo às 13h (de Brasília). Confira o resultado do treino classificatório do GP do Catar: 1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s387 2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min19s495 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min19s651 4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min19s662 5º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min19s846 6º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min20s114 7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min20s287 8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min20s418 9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min20s477 10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min20s561 11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min20s353, no Q2 12º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min20s433 13º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min20s438 14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min20s534 15º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min20s629 16º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), em 1min20s761, no Q1 17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min20s864 18º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min20s907 19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min21s058 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min21s137 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Catar Lando Norris Oscar Piastri Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 