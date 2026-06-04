F-1: Bortoleto vê Audi mais competitiva em Mônaco: 'Pode ser um fim de semana bom para nós' Bortoleto comentou ainda sobre as peculiaridades que cercam o GP de Mônaco. Ele enfatizou a pilotagem como fator preponderante para se obter um desempenho satisfatório na corrida Estadão Conteúdo 04.06.26 15h22 Gabriel Bortoleto (Instagram @gabrielbortoleto_) O tradicional GP de Mônaco, que acontece neste domingo, chega com boas expectativas para o brasileiro Gabriel Bortoleto. O otimismo do piloto da Audi se justifica no fato de o circuito ser bastante travado, o que, segundo ele, pode favorecer o chassi utilizado pela sua equipe. Seguindo a sua linha de pensamento, a natureza do circuito das ruas do Principado torna a potência do motor menos importante. Assim, ele acredita em um bom resultado na luta direta com as principais escuderias. "Acho que pode ser um bom fim de semana para nós. Obviamente há muito trabalho a ser feito, especialmente no que diz respeito à dirigibilidade. Mas acho que mostramos que, em termos de chassi, não estamos em uma situação ruim e que somos competitivos", afirmou. Bortoleto comentou ainda sobre as peculiaridades que cercam o GP de Mônaco. Entre os pontos citados, ele enfatizou a pilotagem como fator preponderante para se obter um desempenho satisfatório na corrida. "Você está pilotando no limite basicamente em todos os lugares que vai, mas Mônaco, obviamente, é um circuito de rua muito difícil. Os muros são muito próximos, o circuito é muito pequeno. Você precisa pilotar de uma maneira diferente. Um erro pode custar caro", afirmou. O GP de Mônaco dá início à etapa europeia do calendário 2026. Nesta sexta-feira acontecem os dois primeiros treinos livres. No sábado, vai ser realizada a última atividade de pista e, em seguida, o classificatório. A prova tem início previsto para as 10 deste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Mônaco Audi Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão 04.06.26 8h00 Futebol Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. 04.06.26 8h00 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas faz desabafo após nova lesão: 'Ainda não caiu a ficha' Jogador sofreu uma nova ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve voltar aos gramados apenas em 2027 04.06.26 12h25 POLÊMICA VÍDEO: Casemiro dá carrinho em Endrick durante treino da Seleção e lance repercute Lance ocorreu durante atividade da Seleção Brasileira em Nova Jersey e gerou debate entre torcedores sobre a intensidade das divididas nos treinamentos. 04.06.26 15h18