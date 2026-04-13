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Exame de corpo de delito aponta ferimento no pescoço de Luighi, do Palmeiras, diz BO

Principal suspeito é o preparador de goleiros Luiz Fernando, do Corinthians, foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) para depor

Estadão Conteúdo
fonte

Luighi do Palmeiras (César Greco / SE Palmeiras)

Um exame de corpo de delito constatou um ferimento no pescoço do atacante Luighi, do Palmeiras, em decorrência de um tapa sofrido durante a confusão generalizada após o clássico com o Corinthians. A informação está no boletim de ocorrência registrado pelo jogador.

O principal suspeito é o preparador de goleiros Luiz Fernando, do Corinthians, foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) para depor. O Estadão entrou em contato com o clube, mas ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada em caso de manifestação. Os corintianos também relataram agressões por parte de integrantes da comissão adversária.

Corinthians e Palmeiras empataram sem gols em clássico neste domingo, 12, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A partida foi marcada pelo fraco desempenho das equipes e o excesso de faltas. Matheuzinho e André, ambos do time alvinegro, foram expulsos.

Após o apito final, jogadores e seguranças de ambas as equipes se envolveram em uma briga generalizada no espaço que dá acesso ao vestiário. O Palmeiras informou que Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians. Já o clube alvinegro falou que Gabriel Paulista e Breno Bidon sofreram agressões de seguranças palmeirenses.

Os dois clubes, em notas, disseram que registrariam os casos no Jecrim. O Corinthians chegou a propor ao rival que não houvesse sequência dos casos, mediante o pagamento de cestas básicas por parte dos envolvidos. Porém, Luighi e Palmeiras se recusaram e registraram a agressão junto à autoridade policial. O caso será analisado pelo Ministério Público.

 
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futebol

Palmeiras

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