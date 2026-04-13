Exame de corpo de delito aponta ferimento no pescoço de Luighi, do Palmeiras, diz BO Principal suspeito é o preparador de goleiros Luiz Fernando, do Corinthians, foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) para depor Estadão Conteúdo 13.04.26 12h32 Luighi do Palmeiras (César Greco / SE Palmeiras) Um exame de corpo de delito constatou um ferimento no pescoço do atacante Luighi, do Palmeiras, em decorrência de um tapa sofrido durante a confusão generalizada após o clássico com o Corinthians. A informação está no boletim de ocorrência registrado pelo jogador. O principal suspeito é o preparador de goleiros Luiz Fernando, do Corinthians, foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) para depor. O Estadão entrou em contato com o clube, mas ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada em caso de manifestação. Os corintianos também relataram agressões por parte de integrantes da comissão adversária. Corinthians e Palmeiras empataram sem gols em clássico neste domingo, 12, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A partida foi marcada pelo fraco desempenho das equipes e o excesso de faltas. Matheuzinho e André, ambos do time alvinegro, foram expulsos. Após o apito final, jogadores e seguranças de ambas as equipes se envolveram em uma briga generalizada no espaço que dá acesso ao vestiário. O Palmeiras informou que Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians. Já o clube alvinegro falou que Gabriel Paulista e Breno Bidon sofreram agressões de seguranças palmeirenses. Os dois clubes, em notas, disseram que registrariam os casos no Jecrim. O Corinthians chegou a propor ao rival que não houvesse sequência dos casos, mediante o pagamento de cestas básicas por parte dos envolvidos. Porém, Luighi e Palmeiras se recusaram e registraram a agressão junto à autoridade policial. O caso será analisado pelo Ministério Público. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Luighi ferimento corpo de delito BO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 tristeza Jogador de futebol é morto a tiros após ônibus da equipe sofrer assalto 'Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré', dizia o comunicado 13.04.26 15h17