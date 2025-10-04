Ex-United revela que usou ChatGPT para fechar contrato: 'Melhor agente que já tive' Estadão Conteúdo 04.10.25 12h42 O lateral-esquerdo Demetri Mitchell, revelado pelo Manchester United, revelou ter recorrido ao ChatGPT para negociar seu contrato com o Leyton Orient, da terceira divisão inglesa. O jogador de 28 anos classificou a inteligência artificial como "o melhor agente" que já teve na carreira. Mitchell explicou que usou o ChatGPT para estruturar sua resposta ao clube, incluindo comparações com o salário anterior, custo de vida em Londres e o impacto da mudança para sua família. "O ChatGPT foi o melhor agente que eu tive na minha carreira. Normalmente, a comissão de um agente é de 5%. O ChatGPT me custou 15 libras por mês", disse em entrevista ao podcast From My Left. O ex-United afirmou ainda que a negociação rendeu um salário acima do esperado e até uma comissão pelo acerto. Ele aproveitou para comentar sobre a realidade financeira de jogadores de divisões inferiores. "As pessoas pensam que os jogadores ganham bem, mas há uma grande diferença entre quem ganha 2 ou 3 mil libras por semana como jogador e alguém que recebe o mesmo como médico, cujo salário é garantido até os 65 anos. Nossos contratos são curtos e os custos são altos", destacou. Mitchell foi formado nas categorias de base do Manchester United e chegou a atuar pela seleção inglesa de base, mas fez apenas uma partida pelo time principal. Depois, passou por clubes como Blackpool, Exeter, Hibernian e Heart of Midlothian. Pelo Leyton Orient, soma 10 jogos na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Leyton Orient Manchester United Demetri Mitchell ChatGPT COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52