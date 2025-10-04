Capa Jornal Amazônia
Ex-United revela que usou ChatGPT para fechar contrato: 'Melhor agente que já tive'

Estadão Conteúdo

O lateral-esquerdo Demetri Mitchell, revelado pelo Manchester United, revelou ter recorrido ao ChatGPT para negociar seu contrato com o Leyton Orient, da terceira divisão inglesa. O jogador de 28 anos classificou a inteligência artificial como "o melhor agente" que já teve na carreira.

Mitchell explicou que usou o ChatGPT para estruturar sua resposta ao clube, incluindo comparações com o salário anterior, custo de vida em Londres e o impacto da mudança para sua família. "O ChatGPT foi o melhor agente que eu tive na minha carreira. Normalmente, a comissão de um agente é de 5%. O ChatGPT me custou 15 libras por mês", disse em entrevista ao podcast From My Left.

O ex-United afirmou ainda que a negociação rendeu um salário acima do esperado e até uma comissão pelo acerto. Ele aproveitou para comentar sobre a realidade financeira de jogadores de divisões inferiores. "As pessoas pensam que os jogadores ganham bem, mas há uma grande diferença entre quem ganha 2 ou 3 mil libras por semana como jogador e alguém que recebe o mesmo como médico, cujo salário é garantido até os 65 anos. Nossos contratos são curtos e os custos são altos", destacou.

Mitchell foi formado nas categorias de base do Manchester United e chegou a atuar pela seleção inglesa de base, mas fez apenas uma partida pelo time principal. Depois, passou por clubes como Blackpool, Exeter, Hibernian e Heart of Midlothian. Pelo Leyton Orient, soma 10 jogos na temporada.

