Ex-Tottenham revela dieta inusitada para retornar ao gramado após 14 meses: ‘Pé de galinha’

Após 14 meses longe do campo, Andros Townsend, 32, finalmente teve uma nova oportunidade de retornar ao esporte. O atacante inglês, que já defendeu a seleção de seu país e o Tottenham, assinou contrato de três meses com o Luton Town e revelou uma dieta inusitada para recuperar a forma física.

“É simples: estou comendo pés de galinha. É uma das melhores fontes naturais de colágeno e tem o mesmo sabor das asas. Tem pouca carne, mas muita cartilagem. O que eu sei é que tenho 32 anos, fiquei fora dos gramados por dois anos e agora me sinto absolutamente incrível”, revelou o jogador em entrevista à BBC.

Pelo Luto Town, Andros disputou apenas quatro partidas e 172 minutos. O atacante perdeu a última temporada em decorrência de uma grave lesão no joelho e voltou a jogar em maio pelo Everton, antes de ser dispensado.

“Tenho apenas um contrato de três meses. O Luton precisa me utilizar de imediato e eu preciso me assegurar que estou em forma. No meu melhor momento, com 27 ou 28 anos, eu tinha muita dificuldade para me recuperar depois dos jogos. Agora me sinto muito mais pronto para jogar”.

Na entrevista, o astro também deixou a receita, que segundo ele, ajuda na recuperação e nutrição. “Apenas 20 minutos num forno a vapor e está feito. Tudo o que sei é que tenho 32 anos, estive fora do jogo cerca de dois anos e sinto-me ótimo [...] Demorava imenso tempo a recuperar dos jogos, lutava a semana toda para me recompor. Agora sinto-me muito mais fresco e pronto à segunda-feira”, completou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)