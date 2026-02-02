Ex-seleção brasileira detona Vini Júnior: 'Atleta limitado, não é um cara decisivo' Estadão Conteúdo 02.02.26 11h57 O ex-jogador Giovanni deu uma opinião polêmica sobre Vinicius Júnior. O ex-meia do Santos, Barcelona e seleção brasileira afirmou que o atleta do Real Madrid é um jogador "normal". Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024. Para Giovanni, porém, o atacante do Real Madrid não é um "jogador decisivo". "(Um jogador) Normal. No Real ele tem uma outra importância. É um atleta limitado. É mais drible em velocidade. Só. Se você colocar um cara forte e rápido com ele, para mim, ele não vai fazer nada", disse Giovanni, em entrevista ao programa Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Bach, no YouTube. O ex-meia ainda criticou a atual safra de jogadores da seleção brasileira. "(Vinicius Jr.) Vai passar algumas jogadas, sim. Mas ele não é um cara decisivo. Hoje na seleção nós não temos caras decisivos. Sabem jogar, com a bola no pé, mas não tem um cara como nós tínhamos, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Ronaldo... não tem", completou. No último domingo, 1, Vinicius Júnior foi um dos destaques da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro anotou um golaço no primeiro tempo do jogo. Giovanni foi revelado no futebol paraense e ganhou projeção nacional com a camisa do Santos. Na Europa, se destacou por Barcelona e Olympiacos, recebendo o apelido de "Messias". Ele disputou a Copa do Mundo de 1998. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol ex-seleção brasileira Vinícius Júnior detona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00