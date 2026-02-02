Ex-seleção brasileira detona Vini Júnior: 'Atleta limitado, não é um cara decisivo'

O ex-jogador Giovanni deu uma opinião polêmica sobre Vinicius Júnior. O ex-meia do Santos, Barcelona e seleção brasileira afirmou que o atleta do Real Madrid é um jogador "normal".

Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024. Para Giovanni, porém, o atacante do Real Madrid não é um "jogador decisivo".

"(Um jogador) Normal. No Real ele tem uma outra importância. É um atleta limitado. É mais drible em velocidade. Só. Se você colocar um cara forte e rápido com ele, para mim, ele não vai fazer nada", disse Giovanni, em entrevista ao programa Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Bach, no YouTube.

O ex-meia ainda criticou a atual safra de jogadores da seleção brasileira. "(Vinicius Jr.) Vai passar algumas jogadas, sim. Mas ele não é um cara decisivo. Hoje na seleção nós não temos caras decisivos. Sabem jogar, com a bola no pé, mas não tem um cara como nós tínhamos, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Ronaldo... não tem", completou.

No último domingo, 1, Vinicius Júnior foi um dos destaques da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro anotou um golaço no primeiro tempo do jogo.

Giovanni foi revelado no futebol paraense e ganhou projeção nacional com a camisa do Santos. Na Europa, se destacou por Barcelona e Olympiacos, recebendo o apelido de "Messias". Ele disputou a Copa do Mundo de 1998.