Ex-Real Madrid é oferecido para comandar o Athletico-PR na próxima temporada, diz site

O ex-jogador e atual treinador Guti, que defendeu o Real Madrid entre 1994 e 2010 foi oferecido para comandar o Athletico-PR na próxima temporada. Ele assumiria a vaga de Paulo Autuori que esta à frente do 'Furacão' até 2021, mas que deve assumir a vaga de diretor de futebol na próxima temporada. A noticia é do 'Uol Esportes'.

A oferta foi feita pelo agente de Guti, Santiago Meireles, diretamente a Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico, e Paulo Autuori. Segundo a publicação, a decisão sobre a oferta ainda não foi tomada. Como treinador, o espanhol comandou equipes das divisões de base do Real entre 2013 e 2018, foi auxiliar no Besiktas e comandou a equipe principal do Almería, da Espanha.

Caso o Athletico aceite a proposta, Guti não seria o primeiro grande nome do futebol mundial a comandar a equipe paranaense. Em 2006 o Athletico colocou suas fichas em Lottar Matthäus, campeão do Mundo com a Alemanha. A parceria, no entanto, durou apenas dois meses, já que o alemão deixou o Brasil devido problemas familiares.