Ex-número 1 vê Fonseca como campeão de Grand Slam, mas pede calma após comparação com Beatles

Andy Rodddick, ex-número 1 do mundo, postou um vídeo na noite desta terça-feira onde enalteceu a atuação de João Fonseca em sua estreia em Roland Garros (vitória contundente sobre Hubert Hurkacz) e ainda colocou o brasileiro como um dos grandes nomes do circuito mundial em um curto espaço de tempo. Apesar do otimismo em suas declarações, o ex-tenista pediu um pouco de calma com o brasileiro.

"Eu concordo com o potencial. Esse é um futuro campeão de Grand Slam, na minha opinião. É um futuro potencial número 1 do mundo, mas temos que respeitar o processo. Sam Querrey disse que se sentiu como se fosse na época dos Beatles vindo para os Estados Unidos na década de 60. Pelo amor de Deus", disse Roddick em seu podcast.

Na postagem, o americano dedicou o seu tempo também a comentar sobre o desempenho de João Fonseca, que não se intimidou ao enfrentar o rival polonês em uma grande competição em Paris.

"Foi o melhor jogo que já vi dele. O que ele fez com a bola e como aplicou suas armas... foi o (tenista) 'virgem' mais maduro que já vi (em quadra)", completou Roddick.

O triunfo de 3 sets a 0 (parciais de 6/2, 6/4 e 6/2) sobre Hurkacz freou um momento instável (três derrotas consecutivas) do jovem carioca na temporada. Após superar a estreia em grande estilo, Fonseca agora encara o francês Pierre-Hughes Herbert, 147ª do ranking, na segunda rodada da competição.