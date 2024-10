Ex-Liverppol, Jürgen Klopp é anunciado como diretor global de futebol da Red Bull

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, foi anunciado como o novo diretor global de futebol da Red Bull. A decisão foi revelada nesta quarta-feira (09) e marca o retorno de Klopp ao futebol após deixar o Liverpool em junho deste ano, onde fez sucesso e marcou o clube com uma passagem que durou nove anos.

A partir de 1º de janeiro de 2025, Klopp será responsável por gerenciar os cinco clubes do conglomerado Red Bull, que são formados por: RB Leipzig (Alemanha), Bragantino (Brasil), RB Salzburg (Áustria), New York Red Bulls (Estados Unidos), FC Liefering (Áustria). Em um comunicado, o ex-treinador expressou a empolgação com o novo desafio.

"Após quase 25 anos no comando, estou animado para me envolver em um projeto como este. Embora a natureza do meu papel tenha mudado, minha paixão pelo futebol e pelas pessoas que fazem o jogo acontecer permanece inalterada."

Na nova função, Klopp não estará envolvido na administração diária dos clubes, mas seu principal foco será em apoiar os diretores esportivos na implementação da filosofia da Red Bull. Ele também vai auxiliar na busca por talentos e contribuir para o desenvolvimento de treinadores.

Durante sua passagem pelo Liverpool, Klopp conquistou quase todos os títulos possíveis, incluindo a Premier League e a UEFA Champions League. Ele também é conhecido por seu trabalho anterior no Borussia Dortmund, onde venceu a Bundesliga duas vezes.

Oliver Mintzlaff, CEO da Red Bull, elogiou a contratação de Klopp como um marco na história do futebol da empresa: "Jürgen é uma das figuras mais influentes do futebol mundial, e sua experiência será fundamental para nosso crescimento e desenvolvimento no cenário internacional."

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)