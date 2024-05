Liverpool anuncia Arne Slot como técnico substituto de Klopp

A diretoria do Liverpool anunciou nesta segunda-feira (20/5), o novo técnico do time: Arne Slot. O neerlandês chega para substituir Jürgen Klopp, que deixou o comando do clube inglês após nove temporadas.

“O Liverpool Football Club pode anunciar que Arne Slot fechou um acordo para se tornar o novo treinador principal do clube, assumindo formalmente o cargo em 1º de junho de 2024, sujeito a uma autorização de trabalho”, declarou o clube em nota em uma rede social.

VEJA MAIS

Antes de assumir o comando do Liverpool, Slot estava no Feyenoord, da Holanda, desde 2021 e tinha contrato até o meio do ano de 2026. O clube inglês entrou em um acordo com o time holandês para ter o técnico à beira do gramado.