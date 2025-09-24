Ex-jogador do Arsenal sofre grave lesão cerebral durante jogo e está em coma induzido Estadão Conteúdo 24.09.25 9h59 O atacante Billy Vigar, atualmente no Chichester City, sofreu uma grave lesão cerebral durante a partida contra o Wingate & Finchley, em jogo válido pela sétima divisão do Campeonato Inglês. O atleta revelado pelo Arsenal se chocou contra uma parede próxima à linha lateral do campo e está em coma induzido. De acordo com o jornal inglês The Sun, o incidente aconteceu neste sábado e o estado do atleta é considerado grave. Em comunicado nas redes sociais, o clube externou a sua preocupação com o jogador. "Billy sofreu uma lesão cerebral significativa e está atualmente em coma induzido na UTI recebendo o melhor tratamento possível. É muito cedo para dizer qual será o resultado e, mesmo que tudo corra bem, ainda haverá um longo caminho até a recuperação", diz a nota. De acordo com o periódico inglês, Vigar sofreu a lesão nos primeiros 15 minutos de partida. O diário informa que o dano foi causado por uma "colisão e não por choque" com outro jogador. Após ir ao chão, a ambulância entrou no gramado e uma equipe médica prestou os primeiros socorros ao jogador. Em seguida, ele foi levado de helicóptero para um hospital em Londres. O Arsenal, clube no qual o atleta foi revelado, se manifestou nas redes sociais e desejou pronta recuperação. "Todos no Arsenal desejam a Billy uma rápida recuperação e enviam apoio aos familiares neste momento difícil". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol ex-Arsenal lesão cerebral coma induzido COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu leva mais de 6 mil torcedores à Curuzu e tem o pior público do time na Série B Papão perdeu para o Novorizontino-SP em casa e amargou a 14ª derrota no campeonato 24.09.25 12h08 Carlos Ferreira Remo: hora de compensar o estrago 24.09.25 11h09 Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 Futebol Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona 24.09.25 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 Futebol Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4 24.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00