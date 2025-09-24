Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Remo: hora de compensar o estrago

Carlos Ferreira

Antônio Oliveira recebeu o Remo com padrão de jogo e 55,5% de aproveitamento. Entregou o time desarrumado, com 48%. Na “era” do português, o Leão disputou 45 e conquistou 19 pontos. Agora, a missão é compensar o estrago nas 11 últimas rodadas, a começar pelo jogo de hoje contra o Volta Redonda. Para ter chance de acesso, o time precisa conquistar de 23 a 25 dos 33 pontos que ainda vai disputar.

Hoje, sob as observações de Guto Ferreira e direção do interino Flávio Garcia, o Leão Azul enfrenta um adversário limitado tecnicamente, mas muito valente na sua luta contra o rebaixamento. É jogo para aplicação tática e imposição física. Uma vitória teria ótimo efeito no ânimo dos azulinos para a reta decisiva do campeonato.

Mais uma noite dolorosa

Em 28 jogos, a 14a derrota do Paysandu na Série B. 1 x 0 para o Novorizontino, com gol no finalzinho, quando o Papão pressionava para vencer. 

Afundado na lanterna, o time bicolor passa a ser o recordista de derrotas e o que menos venceu no campeonato. Apenas quatro vitórias. Além disso, completou a sua segunda série de 11 jogos sem vencer. São números que resumem o "fiasco" dessa campanha que está reconduzido o clube à Série C. O Papão ainda não está matematicamente rebaixado, mas as possibilidades de salvação são mínimas.

A derrota foi péssima para o Paysandu e ruim para o Remo que ficou mais distante do G4. 

BAIXINHAS

* Guto Ferreira vai ter dois meses de trabalho no Remo nesta temporada. Mesmo que não conduza o clube à Série A, se fizer bom trabalho já estará habilitado para seguir no cargo em 2026. A continuidade, na A ou na B, seria muito benéfica ao Leão Azul.

* Pedro Castro deve mesmo reaparecer no meio de campo do Remo, formando trio com Caio Vinícius e Nathan Pescador. PC ainda não teve uma única atuação destacada no Leão Azul. Esteve sempre muito abaixo do que mostrou no Botafogo e no Avaí.

* Matheus Vargas recupera-se de cirurgia pela grave lesão no joelho, que sofreu há dois meses em Manaus. Volante e meia, o atleta está fazendo falta acentuada ao time bicolor. Ninguém teve larga sequência de jogos na vaga que ele deixou. MV só deve voltar a jogar em março ou abril de 2026. 

* Daniel Cabral e Dener, dois volantes que saíram do Remo para o Volta Redonda. Também foi o caso do atacante Matheus Lucas no ano passado e Matheus Lucas ele permanece no Voltaço. O lateral Welington Silva é outro ex-azulino no time do VR. 

* Pior ataque do campeonato, com apenas 16 gols marcados. Esse é o Volta Redonda, que, no entanto, tem uma defesa mediana, com 28 gols tomados, só quatro a mais que o Remo. Em casa tem cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. Com 27 pontos, está três abaixo do América Mineiro, que é o primeiro acima da ZR. 

* Muito consciente a declaração do zagueiro bicolor Maurício Antônio ao lembrar que a presença do Paysandu na zona do rebaixamento é bem anterior ao atraso de pagamentos. Isso significa que o time já era devedor no gramado quando virou credor nas finanças

* Imagem da Virgem de Nazaré visita hoje o estádio Baenão. Pedro Rocha, que não foi a Volta Redonda e que é católico fervoroso, será um dos recepcionistas azulinos à padroeira dos paraenses. Há duas semanas a imagem da santa esteve no estádio do Paysandu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

colunas

remo

paysandu

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Carlos Ferreira

Remo: hora de compensar o estrago

24.09.25 11h09

Carlos Ferreira

Remo mantém a média de trocas

23.09.25 10h25

Carlos Ferreira

Profissional de imprensa deve revelar seu time?

21.09.25 7h00

Carlos Ferreira

Leão, G4 ou meio da tabela?

19.09.25 10h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda