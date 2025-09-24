Remo: hora de compensar o estrago

Antônio Oliveira recebeu o Remo com padrão de jogo e 55,5% de aproveitamento. Entregou o time desarrumado, com 48%. Na “era” do português, o Leão disputou 45 e conquistou 19 pontos. Agora, a missão é compensar o estrago nas 11 últimas rodadas, a começar pelo jogo de hoje contra o Volta Redonda. Para ter chance de acesso, o time precisa conquistar de 23 a 25 dos 33 pontos que ainda vai disputar.

Hoje, sob as observações de Guto Ferreira e direção do interino Flávio Garcia, o Leão Azul enfrenta um adversário limitado tecnicamente, mas muito valente na sua luta contra o rebaixamento. É jogo para aplicação tática e imposição física. Uma vitória teria ótimo efeito no ânimo dos azulinos para a reta decisiva do campeonato.

Mais uma noite dolorosa

Em 28 jogos, a 14a derrota do Paysandu na Série B. 1 x 0 para o Novorizontino, com gol no finalzinho, quando o Papão pressionava para vencer.

Afundado na lanterna, o time bicolor passa a ser o recordista de derrotas e o que menos venceu no campeonato. Apenas quatro vitórias. Além disso, completou a sua segunda série de 11 jogos sem vencer. São números que resumem o "fiasco" dessa campanha que está reconduzido o clube à Série C. O Papão ainda não está matematicamente rebaixado, mas as possibilidades de salvação são mínimas.

A derrota foi péssima para o Paysandu e ruim para o Remo que ficou mais distante do G4.

BAIXINHAS

* Guto Ferreira vai ter dois meses de trabalho no Remo nesta temporada. Mesmo que não conduza o clube à Série A, se fizer bom trabalho já estará habilitado para seguir no cargo em 2026. A continuidade, na A ou na B, seria muito benéfica ao Leão Azul.

* Pedro Castro deve mesmo reaparecer no meio de campo do Remo, formando trio com Caio Vinícius e Nathan Pescador. PC ainda não teve uma única atuação destacada no Leão Azul. Esteve sempre muito abaixo do que mostrou no Botafogo e no Avaí.

* Matheus Vargas recupera-se de cirurgia pela grave lesão no joelho, que sofreu há dois meses em Manaus. Volante e meia, o atleta está fazendo falta acentuada ao time bicolor. Ninguém teve larga sequência de jogos na vaga que ele deixou. MV só deve voltar a jogar em março ou abril de 2026.

* Daniel Cabral e Dener, dois volantes que saíram do Remo para o Volta Redonda. Também foi o caso do atacante Matheus Lucas no ano passado e Matheus Lucas ele permanece no Voltaço. O lateral Welington Silva é outro ex-azulino no time do VR.

* Pior ataque do campeonato, com apenas 16 gols marcados. Esse é o Volta Redonda, que, no entanto, tem uma defesa mediana, com 28 gols tomados, só quatro a mais que o Remo. Em casa tem cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. Com 27 pontos, está três abaixo do América Mineiro, que é o primeiro acima da ZR.

* Muito consciente a declaração do zagueiro bicolor Maurício Antônio ao lembrar que a presença do Paysandu na zona do rebaixamento é bem anterior ao atraso de pagamentos. Isso significa que o time já era devedor no gramado quando virou credor nas finanças

* Imagem da Virgem de Nazaré visita hoje o estádio Baenão. Pedro Rocha, que não foi a Volta Redonda e que é católico fervoroso, será um dos recepcionistas azulinos à padroeira dos paraenses. Há duas semanas a imagem da santa esteve no estádio do Paysandu.