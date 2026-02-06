Ex-goleiro Bruno não cumpre com condicional e pode voltar à prisão, determina Justiça do Rio

O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza tem cinco dias para regularizar o seu cumprimento de pena em liberdade condicional ou terá expedido um novo pedido de prisão. A determinação veio após ele não cumprir com obrigações judiciais. O ex-atleta do Flamengo foi condenado, em 2013, por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal de Eliza Samudio, então companheira do ex-jogador.

O prazo foi determinado pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro. O juiz Rafael Estrela Nóbrega definiu cinco dias para que Bruno compareça ao Conselho Penitenciário e regularize seu benefício sua condicional.

A decisão vem depois de a VEP verificar que intimações destinadas ao ex-goleiro para comunicação do benefício não foram cumpridas. Não foram informadas quantas foram as tentativas de comunicação com Bruno.

Caso Bruno regularize sua situação com a Justiça no prazo, o período que ele levar para isso não será contabilizado como cumprimento de pena, adiando a previsão de término, que era para 8 de janeiro de 2031.

Bruno foi condenado a 22 anos e um mês de reclusão, em processo julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). A execução da pena parou no Rio de Janeiro em 2021, após mais de uma transferência, acompanhando propostas de trabalho recebidas por Bruno no período de cumprimento.

A condenação aconteceu em 2013. Bruno até conseguiu um habeas corpus, em fevereiro 2017, no Supremo Tribunal Federal (STF). Dois meses depois, porém, a Corte voltou a julgá-lo e o reconduziu à prisão.

Em 2019, Bruno teve determinada a progressão de pena para o regime semiaberto. Foi quando ele voltou a jogar futebol, pelo Boa Esporte, na época, na Série C do Campeonato Brasileiro.

Foi em 2023 que houve a progressão do semiaberto (em que dormia na penitenciária) para liberdade condicional. Entre 2020 e 2026, Bruno passou por Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ), Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES) e Capixaba (ES).

No fim de janeiro, Bruno foi demitido do Capixaba após acusar o clube de atrasos salariais. A diretoria, na época, negou.

Nesta semana, o ex-goleiro 'retornou' ao Maracanã como torcedor para acompanhar a partida do Flamengo contra o Internacional, pelo Brasileirão. Ele registrou a presença em seu Instagram.