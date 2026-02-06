Ex-goleiro Bruno não cumpre com condicional e pode voltar à prisão, determina Justiça do Rio Estadão Conteúdo 06.02.26 18h49 O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza tem cinco dias para regularizar o seu cumprimento de pena em liberdade condicional ou terá expedido um novo pedido de prisão. A determinação veio após ele não cumprir com obrigações judiciais. O ex-atleta do Flamengo foi condenado, em 2013, por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal de Eliza Samudio, então companheira do ex-jogador. O prazo foi determinado pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro. O juiz Rafael Estrela Nóbrega definiu cinco dias para que Bruno compareça ao Conselho Penitenciário e regularize seu benefício sua condicional. A decisão vem depois de a VEP verificar que intimações destinadas ao ex-goleiro para comunicação do benefício não foram cumpridas. Não foram informadas quantas foram as tentativas de comunicação com Bruno. Caso Bruno regularize sua situação com a Justiça no prazo, o período que ele levar para isso não será contabilizado como cumprimento de pena, adiando a previsão de término, que era para 8 de janeiro de 2031. Bruno foi condenado a 22 anos e um mês de reclusão, em processo julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). A execução da pena parou no Rio de Janeiro em 2021, após mais de uma transferência, acompanhando propostas de trabalho recebidas por Bruno no período de cumprimento. A condenação aconteceu em 2013. Bruno até conseguiu um habeas corpus, em fevereiro 2017, no Supremo Tribunal Federal (STF). Dois meses depois, porém, a Corte voltou a julgá-lo e o reconduziu à prisão. Em 2019, Bruno teve determinada a progressão de pena para o regime semiaberto. Foi quando ele voltou a jogar futebol, pelo Boa Esporte, na época, na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi em 2023 que houve a progressão do semiaberto (em que dormia na penitenciária) para liberdade condicional. Entre 2020 e 2026, Bruno passou por Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ), Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES) e Capixaba (ES). No fim de janeiro, Bruno foi demitido do Capixaba após acusar o clube de atrasos salariais. A diretoria, na época, negou. Nesta semana, o ex-goleiro 'retornou' ao Maracanã como torcedor para acompanhar a partida do Flamengo contra o Internacional, pelo Brasileirão. Ele registrou a presença em seu Instagram. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bruno condicional prisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06