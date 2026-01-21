Capa Jornal Amazônia
Ex-atleta Formiga é nomeada diretora de Políticas do Futebol feminino do Ministério do Esporte

Formiga nasceu em Salvador, na Bahia, e está com 47 anos.

Estadão Conteúdo

A ex-jogadora Formiga foi nomeada para o cargo de diretora de Políticas do Futebol e de Promoção do Futebol Feminino, vinculado à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, do Ministério do Esporte.

Ela irá substituir Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson, na função no Ministério. Mariléia ocupava o cargo desde o ano de 2024. Formiga já trabalhou na Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia, em São Paulo. Agora, ocupará uma função no âmbito federal.

Entre as atividades no Ministério, Formiga será responsável pelo incentivo à base, inclusão social, apoio a competições, articulação com federações e clubes, e ainda a promoção da igualdade de gênero no esporte.

Formiga nasceu em Salvador, na Bahia, e está com 47 anos. Como jogadora, ela tem passagens por clubes como São Paulo, Portuguesa, Santos, Palmeiras e Paris Saint-Germain. Formiga se aposentou dos gramados em 2022, quando voltou a defender o São Paulo.

Pela seleção brasileira, teve trajetória de enorme destaque, participando de sete Copas do Mundo e sete edições de Jogos Olímpicos. Formiga foi medalhista olímpica de prata em Atenas (2004) e Pequim (2008). Ainda foi vice-campeã mundial em 2007.

