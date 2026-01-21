Ex-atleta Formiga é nomeada diretora de Políticas do Futebol feminino do Ministério do Esporte Formiga nasceu em Salvador, na Bahia, e está com 47 anos. Estadão Conteúdo 21.01.26 16h32 A ex-jogadora Formiga foi nomeada para o cargo de diretora de Políticas do Futebol e de Promoção do Futebol Feminino, vinculado à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, do Ministério do Esporte. Ela irá substituir Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson, na função no Ministério. Mariléia ocupava o cargo desde o ano de 2024. Formiga já trabalhou na Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia, em São Paulo. Agora, ocupará uma função no âmbito federal. Entre as atividades no Ministério, Formiga será responsável pelo incentivo à base, inclusão social, apoio a competições, articulação com federações e clubes, e ainda a promoção da igualdade de gênero no esporte. Formiga nasceu em Salvador, na Bahia, e está com 47 anos. Como jogadora, ela tem passagens por clubes como São Paulo, Portuguesa, Santos, Palmeiras e Paris Saint-Germain. Formiga se aposentou dos gramados em 2022, quando voltou a defender o São Paulo. Pela seleção brasileira, teve trajetória de enorme destaque, participando de sete Copas do Mundo e sete edições de Jogos Olímpicos. Formiga foi medalhista olímpica de prata em Atenas (2004) e Pequim (2008). Ainda foi vice-campeã mundial em 2007. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol feminino Formiga ex-atleta nomeada Ministério do Esporte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12