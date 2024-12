Ex-atacante do Corinthians é preso novamente por atraso de pensão

O ex-jogador do Corinthians, Jô, foi detido novamente devido a atrasos no pagamento de pensão alimentícia de um dos seus oito filhos. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça em outubro, e o ex-atleta foi conduzido pela polícia nesta quarta-feira (18/12). Há seis meses, Jô já havia passado uma noite na cadeia pelo mesmo motivo.

De acordo com informações do portal Léo Dias, Jô foi encaminhado ao Sistema Prisional de Contagem, no interior de Minas Gerais, após a Justiça da Bahia emitir o mandado.

VEJA MAIS

A juíza Camilli Queiroz da Silva Gonçalves, da jurisdição de Itagibá, Tribunal de Justiça da Bahia, determinou que a prisão terá duração de 30 dias ou até que o jogador quite os valores devidos à mãe da criança.

Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais confirmou a detenção:

“João Alves de Assis Silva (Jô) deu entrada no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional – Contagem na tarde dessa quarta-feira (18/12). A razão que consta no sistema é o não pagamento de pensão alimentícia”.