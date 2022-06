Ex-atacante do Corinthians descobre que engravidou amante, diz colunista

Após rescindir contrato com o Corinthians, o atacante Jô supostamente descobriu que engravidou a influenciadora digital Maiára Quiderolly, com quem ele teria uma relação. As informações são do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles.

A reviravolta na vida do jogador de futebol começou na semana passada, na terça, dia 7, quando foi flagrado em um evento de pagode, enquanto seu então time perdia uma partida pelo campeonato brasileiro. O centroavante ficou fora da partida por conta de um trauma no pé. Já no dia seguinte, o atleta também faltou ao treinamento onde estava programado para que ele seguisse um cronograma de recuperação. Mais tarde, pediu o desligamento do time.

Com mais de 66 mil seguidores no Instagram, a influencer tem compartilhado nas redes sociais sua rotina de gravidez. O jornalista ainda teria entrado em contato com Maiára, que não confirmou e nem negou que o pai do filho que está esperando é o atacante.