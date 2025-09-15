Everson cobra justiça após importunação sexual à filha de 13 anos por torcedores do Atlético-MG Estadão Conteúdo 15.09.25 8h47 Poderia ser apenas mais um protesto habitual da torcida contra novo tropeço do Atlético-MG, mas as cobranças aos jogadores após o empate por 1 a 1 com Santos pelo Brasileirão neste domingo ultrapassaram todos os limites. E revoltou Everson, que presenciou viu sua filha Melissa Rafaela, de 13 anos, ser vítima de importunação sexual no estacionamento da Arena MRV, em Belo Horizonte. O clube se solidarizou com o goleiro e reforçou o pedido de justiça, cobrando rigor das autoridades e punição aos envolvidos. Everson mostrou toda a sua indignação pelas redes sociais e pediu que o crime não passe impune. "Hoje (domingo), ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho todos os dias, importunaram minha filha", revelou o goleiro. "Não foram ofensas a minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e porque não dizer sexual a uma menina de 13 anos", disparou, revoltado. "Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, quão mais grave é atacar então pessoalmente uma criança. Fica aqui minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune." Já não é a primeira vez que o goleiro vê sua filha sofrer com comentários maldosos ou de importunação. No dia 31 de agosto, o goleiro fez um post celebrando aniversário de Melissa e entre os tantos elogios e parabéns, alguns exageros foram presenciados, como "já pode namorar comigo, "Everson meu sogro", entre outros desrespeitos. Muitos atleticanos prestaram apoio ao goleiro e o incentivaram a buscar justiça. O Atlético-MG também manifestou solidariedade ao camisa 22 e prometeu auxiliar as autoridades, a quem pediu rigor nas investigações, para que os criminosos sejam responsabilizados e punidos. "O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje (domingo), na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo", escreveu o Atlético. "O clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Atlético-MG importunação sexual COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato 15.09.25 9h26 Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Everson cobra justiça após importunação sexual à filha de 13 anos por torcedores do Atlético-MG 15.09.25 8h47 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30