Everson cita 'vontade de vencer' após iniciar briga generalizada entre Cruzeiro e Atlético-MG

Nos últimos minutos do jogo, Everson se desentendeu com Cristian após uma entrada na pequena área

Estadão Conteúdo
fonte

Everson teve o melhor ano da sua carreira ajudando o time alvinegro a ser bicampeão brasileiro e bi da Copa da Brasil (PEDRO SOUZA / ATLÉTICO)

O goleiro Everson, do Atlético-MG, fez um pronunciamento nas redes sociais pedindo desculpas pela pancadaria generalizada que marcou o final do clássico decisivo contra o Cruzeiro, no Mineirão. O episódio ocorreu no domingo, em partida que definiu o campeão estadual.

Nos últimos minutos do jogo, Everson se desentendeu com Cristian após uma entrada na pequena área. O arqueiro imobilizou o meia caído com os joelhos, provocando a revolta dos atletas do Cruzeiro. Este momento desencadeou a confusão generalizada entre os jogadores das duas equipes.

Na postagem, Everson iniciou seu texto afirmando: "De cabeça fria, gostaria de me manifestar a respeito do ocorrido no último final de semana. Competir não é o que aconteceu no campo de jogo e, nem de longe, é um bom exemplo pra sociedade, principalmente para as crianças".

Everson reconhece erro e lamenta cenas

O jogador citou os "ânimos exaltados" como um fator para as situações de conflito. Ele reconheceu que "nada justifica aquelas cenas lamentáveis e o que ocorreu não é o exemplo que desejamos transmitir aos nossos torcedores e para todas as pessoas". A "vontade de vencer e a garra" podem levar a ultrapassar limites, segundo o goleiro.

O atleta finalizou seu comunicado com um pedido de desculpas e compreensão. "Peço a compreensão em relação a todos os atletas envolvidos, pois sabemos que são profissionais de caráter e pais de família. Todos nós somos humanos e passíveis a erros e temos de aprender com os nossos equívocos", concluiu.

futebol

Everson

Cruzeiro

Atlético-MG

briga generalizada
