Evento de paraquedismo impulsiona turismo de aventura em Santarém

Entre os dias 1º e 7 de setembro, Santarém receberá o Boogie da Amazônia. O evento, que tem como foco o turismo de aventura, integrará experiências esportivas, culturais e gastronômicas. O projeto foi lançado nesta semana, na Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) do município. Participaram da reunião os organizadores Kleber Menezes, Hasley Juliano, João Justino (Craw) e Elimar Pontes, que apresentaram os detalhes da proposta à equipe da Semtur.

“Eventos dessa magnitude só acontecem com apoio. As instituições públicas são fundamentais nesse processo. Estamos muito satisfeitos com o acolhimento da Prefeitura e com a forma como o secretário nos recebeu, o que nos dá a certeza de que Santarém está comprometida e engajada", disse João.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Música nas Alturas: confira os lugares inusitados em que um pianista já gravou seus videoclipes]]

O Boogie da Amazônia terá duração de sete dias e acontecerá nas paisagens naturais da orla de Santarém, nas praias de Alter do Chão e em áreas do município de Belterra.

“Estamos totalmente focados em entregar algo grandioso. Essa parceria é essencial para viabilizar o projeto. Trata-se de um evento com custos elevados — desde a vinda de toda a estrutura de fora do estado, passando pelos aviões, instrutores, professores (os chamados LOs), dobradores, equipe de staff e equipe de solo. Por isso, todas as parcerias são cruciais para que o projeto aconteça”, acrescentou.

O secretário municipal de Turismo, Emanuel Júlio Leite, destacou o potencial do Boogie da Amazônia para fortalecer o posicionamento de Santarém como destino de turismo de aventura no Brasil:

“Receber um evento como o Boogie da Amazônia é uma oportunidade de projeção nacional para o nosso município. Uma atividade esportiva de alto impacto como o paraquedismo reforça nossa vocação para o turismo sustentável, de experiência e de natureza."

O evento foi inspirado no antigo Rain Forest Boogie, realizado em Santarém há mais de 30 anos. A equipe organizadora do Boogie dos Lençóis, o maior evento de paraquedismo do Brasil, está à frente da edição amazônica, que deve reunir cerca de 50 atletas profissionais e mais de 200 turistas, incluindo aventureiros interessados em realizar saltos duplos com instrutores.

Além dos saltos, os participantes poderão vivenciar a cultura local por meio de trilhas, visitas à Floresta Nacional do Tapajós, apresentações musicais e refeições com pratos regionais. A estimativa é de que o evento fortaleça o turismo esportivo, gere renda e promova o destino amazônico junto ao público nacional e internacional.

Veja a programação completa:

Dia 1 (01/09)

• Recepção dos atletas no Hotel London.

• Almoço no Restaurante da Tica.

• Salto de apresentação para a comunidade santarena, com pouso na praia da orla.

Dia 2 (02/09)

• Salto no Encontro das Águas.

• Transfer em balsa para Alter do Chão com parada no Restaurante do Saulo.

• Chegada ao pôr do sol em Alter.

Dia 3 (03/09)

• Saltos nas praias do rio Tapajós.

• Experiência cultural gastronômica Pirarimb.

Dia 4 (04/09)

• Passeio na Floresta Nacional do Tapajós.

• Salto “sunset” na praia do Cajueiro.

• Atividade cultural no Espaço Chico Malta.

Dia 5 (05/09)

• Novos saltos nas praias do Tapajós.

• Experiência cultural no Canto do Chorinho.

Dia 6 (06/09)

• Saltos verticais no aeródromo de Belterra.

• Show musical regional de encerramento.

Dia 7 (07/09)

• Passeio de integração no Rio Arapiuns.