Raízes da Aventura: a origem do Enduro de Regularidade no Brasil

Quando falamos em esportes radicais genuinamente brasileiros, o Enduro de Regularidade se destaca como uma modalidade que combina adrenalina, estratégia e amor pela natureza. Criado em terras mineiras no início dos anos 1980, ele é muito mais do que um esporte: é um retrato da cultura off-road e da paixão pela aventura.

Os primeiros trajetos

A história do Enduro de Regularidade começa em Belo Horizonte, Minas Gerais, com um grupo de amigos apaixonados por motos. Sob a liderança de Aires Mascarenhas, foi realizada a primeira prova da modalidade. Em 1983, surgiu o Enduro Independência, inspirado na rota histórica do Caminho do Ouro, percorrida por Dom Pedro entre Paraty e Ouro Preto. Esse evento não apenas consolidou o esporte, mas também estabeleceu um marco cultural, unindo história e aventura.

O que é o Enduro de Regularidade?

Diferente de outras modalidades off-road, como o motocross, o Enduro de Regularidade valoriza mais a navegação e o cumprimento de tempos específicos do que a velocidade. Os competidores recebem uma planilha com referências quilométricas e precisam seguir o trajeto dentro dos tempos estipulados. “Vence quem for mais regular, não quem for mais rápido. Cada segundo atrasado ou adiantado resulta em perda de pontos”, explica Saulo Silva, Diretor de Enduro de Regularidade da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

Saulo Silva, Diretor de Enduro Regularidade da CBM (Arquivo pessoal)

O trajeto, que pode ter mais de 100 km, é cheio de desafios: terrenos acidentados, subidas íngremes, obstáculos naturais e longas horas de pilotagem. É essencial ter habilidade com a moto e inteligência para interpretar a planilha e o GPS, que substituíram os antigos pontos de controle manuais.

A evolução da modalidade

O Enduro de Regularidade cresceu rapidamente pelo Brasil e, hoje, há campeonatos estaduais e nacionais, com provas icônicas como o Piocerá, no Nordeste, e o próprio Enduro Independência, que se tornou itinerante, passando por várias cidades em trajetos de até quatro dias.

A tecnologia também desempenhou um papel fundamental na modernização do esporte. “Antes, usávamos planilhas de papel e pontos de controle manuais. Hoje, os dados são registrados via GPS, garantindo maior precisão e transparência na apuração dos resultados”, destaca Saulo.

Democracia sobre duas rodas

Uma das grandes virtudes do Enduro de Regularidade é sua acessibilidade. Embora seja necessário um investimento inicial em moto e equipamentos de segurança, o esporte é amplamente praticado por trilheiros amadores. Muitos participantes são médicos, empresários e profissionais liberais que encontram no enduro uma forma de aliviar o estresse e conectar-se à natureza.

Além disso, há categorias para diferentes níveis de habilidade e faixas etárias, como Over 35, Over 45 e até Elite, para os mais experientes. “Temos pilotos com mais de 60 anos competindo e também a categoria feminina, que está crescendo cada vez mais”, ressalta Saulo.

O espírito do Enduro

Mais do que uma competição, o Enduro de Regularidade é uma celebração de solidariedade e companheirismo. “Nas trilhas, todos se ajudam. Se alguém cai, o grupo para para prestar assistência. É uma experiência única de amizade e trabalho em equipe”, diz Saulo, que há 27 anos organiza provas e hoje atua como comissário da CBM em campeonatos nacionais.

O esporte também carrega uma cultura própria, com expressões que só quem pratica entende. Pilotos menos experientes são chamados de “róias”, enquanto aqueles que seguem de perto outro competidor são os “carrapatos”.

Sustentabilidade e Conscientização

Praticado em trilhas naturais, o Enduro de Regularidade tem um compromisso com a preservação ambiental. “Os organizadores seguem normas rígidas para minimizar os impactos ambientais, trabalhando em parceria com proprietários de terras e comunidades locais”, explica Saulo. Além disso, cursos de navegação incluem a conscientização sobre o respeito à natureza e às propriedades privadas.

Uma Paixão Inesquecível

Para quem deseja começar no esporte, basta vontade e dedicação. O Enduro de Regularidade é mais do que uma prática esportiva; é um estilo de vida. “Uma vez que você começa, é difícil parar. É viciante!”, conclui Saulo.

Com um futuro promissor e cada vez mais adeptos, o Enduro de Regularidade segue como um dos maiores legados do motociclismo brasileiro. Mais do que desbravar trilhas, seus praticantes desbravam histórias, cultivam amizades e preservam um esporte que é, ao mesmo tempo, tradição e aventura.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história, ou entre em contato através do número: (43) 99652-0661. Tmj!!