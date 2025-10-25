Estêvão entra no 2º tempo, mas Chelsea é surpreendido em casa pelo recém-promovido Sunderland

Vindo de quatro vitórias seguidas, incluindo uma goleada sobre o Ajax pelas Champions League, no meio da semana, o Chelsea foi surpreendido neste sábado pelo Sunderland por 2 a 1, de virada, em pleno estádio Stanford Bridge, em Londres, pela Premier League. O gol da vitória dos visitantes veio nos acréscimos.

O resultado interrompeu uma série positiva da equipe da casa e manteve os londrinos com 14 pontos na tabela - deverá perder posições ao término da rodada. Já o Sunderland assumiu a vice-liderança da competição, com 17 pontos, dois atrás do Arsenal.

Destaque no triunfo do conjunto azul sobre os holandeses, o atacante Estêvão passou a maior parte do confronto deste sábado no banco de reservas - só entrou aos 12 minutos da etapa final - e a decisão do técnico Enzo Maresca custou caro à equipe, que não tinha criatividade nem poderio ofensivo.

Recém-promovido da EFL Championship, a segunda divisão inglesa, o Sunderland deu trabalho desde o início e mostrou eficiência tanto para se defender quanto no ataque. Após um início arrasador, com gol de Garnacho logo aos 3 minutos, o Chelsea viu o time visitante crescer na partida, até o empate de Isidor aos 21 minutos.

Com João Pedro recuado e o garoto espanhol Guiu, pela primeira vez titular nesta edição da Premier League, pouco acionado na frente, o conjunto azul pouco ameaçava a meta do goleiro Roefs, enquanto o Sunderland levava perigo nos contragolpes.

Os visitantes voltaram do intervalo com mais volume de jogo e obrigaram Maresca a colocar Estêvão em campo, aos 12 minutos. A partir daí, o Chelsea retomou o controle do jogo, especialmente nos avanços do brasileiro pela direita, mas não criava chance clara para chegar ao gol. O time do técnico Régis Le Bris voltou a se arriscar na frente na reta final da partida e foi recompensado com o gol de Talbi aos 47 minutos do segundo tempo.

No outro jogo realizado na manhã deste sábado, o Newcastle, de Bruno Guimarães e Joelinton, derrotou o Fulham, no estádio St. James Park, pela nona rodada da Premier League. O gol da vitória dos anfitriões também foi marcado nos minutos finais, pelo capitão Bruno Guimarães, aproveitando um rebote na área para levar sua equipe aos 12 pontos na classificação.