Estêvão entra no 2º tempo, mas Chelsea é surpreendido em casa pelo recém-promovido Sunderland Estadão Conteúdo 25.10.25 13h22 Vindo de quatro vitórias seguidas, incluindo uma goleada sobre o Ajax pelas Champions League, no meio da semana, o Chelsea foi surpreendido neste sábado pelo Sunderland por 2 a 1, de virada, em pleno estádio Stanford Bridge, em Londres, pela Premier League. O gol da vitória dos visitantes veio nos acréscimos. O resultado interrompeu uma série positiva da equipe da casa e manteve os londrinos com 14 pontos na tabela - deverá perder posições ao término da rodada. Já o Sunderland assumiu a vice-liderança da competição, com 17 pontos, dois atrás do Arsenal. Destaque no triunfo do conjunto azul sobre os holandeses, o atacante Estêvão passou a maior parte do confronto deste sábado no banco de reservas - só entrou aos 12 minutos da etapa final - e a decisão do técnico Enzo Maresca custou caro à equipe, que não tinha criatividade nem poderio ofensivo. Recém-promovido da EFL Championship, a segunda divisão inglesa, o Sunderland deu trabalho desde o início e mostrou eficiência tanto para se defender quanto no ataque. Após um início arrasador, com gol de Garnacho logo aos 3 minutos, o Chelsea viu o time visitante crescer na partida, até o empate de Isidor aos 21 minutos. Com João Pedro recuado e o garoto espanhol Guiu, pela primeira vez titular nesta edição da Premier League, pouco acionado na frente, o conjunto azul pouco ameaçava a meta do goleiro Roefs, enquanto o Sunderland levava perigo nos contragolpes. Os visitantes voltaram do intervalo com mais volume de jogo e obrigaram Maresca a colocar Estêvão em campo, aos 12 minutos. A partir daí, o Chelsea retomou o controle do jogo, especialmente nos avanços do brasileiro pela direita, mas não criava chance clara para chegar ao gol. O time do técnico Régis Le Bris voltou a se arriscar na frente na reta final da partida e foi recompensado com o gol de Talbi aos 47 minutos do segundo tempo. No outro jogo realizado na manhã deste sábado, o Newcastle, de Bruno Guimarães e Joelinton, derrotou o Fulham, no estádio St. James Park, pela nona rodada da Premier League. O gol da vitória dos anfitriões também foi marcado nos minutos finais, pelo capitão Bruno Guimarães, aproveitando um rebote na área para levar sua equipe aos 12 pontos na classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Sunderland COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00