Estêvão e 'clã' Real Madrid brilham, seleção dá show e humilha a Coreia do Sul em amistoso Estadão Conteúdo 10.10.25 10h18 O Brasil venceu, convenceu e encantou. A seleção goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, nesta sexta-feira, em Seul, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Estêvão e Rodrygo foram os destaques, com dois gols cada. Vini Jr, que também balançou as redes, e Casemiro, discípulos do "clã" Real Madrid de Carlo Ancelotti, também estiveram em noite inspirada e fizeram a diferença para o placar elástico. Foi a melhor atuação do time brasileiro sob o comando do treinador italiano. A seleção volta a campo na terça-feira, dia 14, para enfrentar o Japão. A bola rola em às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. A última Data Fifa de 2025 será em novembro, quando os comandados de Carlo Ancelotti jogam contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris. A seleção ainda faz outros dois amistosos, em março de 2026, antes da estreia na Copa do Mundo, em junho. A primeira perna da jornada asiática da seleção serviu para Ancelotti consolidar o esquema com quatro atacantes sem um camisa 9 de ofício. Debaixo de muita chuva, o Brasil adotou uma postura bastante ofensiva e a movimentação dos jogadores de frente deu dor de cabeça para a aplicada marcação da Coreia. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães deu excelente passe para Estêvão, jogador mais assediado pelos fãs sul-coreanos, ficar cara a cara com o goleiro e fazer o primeiro do Brasil. Um dos testes que Ancelotti promoveu contra a Coreia foi a escalação de Rodrygo e Vini Jr. atuando juntos pelo lado esquerdo. O treinador italiano já havia escalado a dupla jogando lado a lado no Real Madrid e os atletas demonstraram entrosamento, com Vini mais perto da área e Rodrygo se aproximando dos meio-campistas para construir jogadas. A Coreia do Sul praticamente não atacou e se limitou a chances frustradas em escanteios. Os velozes contra-ataques do time brasileiro inibiram as investidas dos anfitriões e a seleção teve oportunidade de apresentar um repertório ofensivo variado. Os comandados de Ancelotti levaram perigo na bola aérea - Casemiro teve gol de cabeça anulado -, passes em profundidade e jogadas individuais. A participação dos demais jogadores foi determinante para o Brasil se sobressair na frente. Avançado, o lateral-direito Vitinho permitiu que Estêvão pisasse mais na área. Pelo meio, a aproximação dos volantes permitiu tabelas envolventes. Aos 40 minutos, Rodrygo recebeu passe de Casemiro dentro da área após boa jogada de Vini Jr. e bateu firme para fazer o segundo. O Brasil voltou do intervalo a todo vapor e matou o jogo logo no início. No primeiro minuto, a marcação alta fez efeito e Estêvão aproveitou erro da defesa adversária para invadir a área e bater colocado para o fundo do gol. Apenas dois minutos depois, a seleção aproveitou nova falha dos coreanos e Rodrygo fez o quarto gol após receber assistência açucarada de Vini Jr. Com a vantagem para lá de confortável no marcador, Ancelotti aproveitou para fazer novos testes no time brasileiro. O treinador trocou os laterais, sacando Vitinho e Douglas Santos, para colocar o estreante Paulo Henrique e Carlos Augusto, respectivamente. O italiano também fez alteração tática, posicionando Rodrygo na direita e sacando Estêvão para colocar Lucas Paquetá e preencher o meio-campo. Apesar da ausência de Raphinha e, claro, de Neymar, o vasto leque de opções técnicas ficou evidente conforme Ancelotti recorreu ao banco. Paquetá entrou com gana e demonstrou raça ao roubar a bola que iniciou o lance do quinto gol. Matheus Cunha deu ótimo passe nas costas da defesa para Vini Jr. disparar com liberdade e balançar as redes sem muita dificuldade. Foi a última ação da dupla em campo, que deu lugar a Igor Jesus e Richarlison, respectivamente, jogadores que mantiveram a intensidade e do time até o fim. FICHA TÉCNICA COREIA DO SUL 0 X 5 BRASIL COREIA DO SUL - Jo Hyeon-Woo; Kim Min-jae (Park Jin-Seob), Cho Yu-Min e Kim Ju-Sung; Seol Young-Woo, Hwang In-Beom (Castrop), Paik Seung-Ho, Lee Jae-Sung (Kim Jin-Gyu), Lee Kang-In (Lee Dong-Gyeong) e Lee Tae-Seok; Son Heung-Min (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-bo. BRASIL - Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Estêvão (Lucas Paquetá), Matheus Cunha (Igor Jesus), Vini Jr. (Richarlison) e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti. GOLS - Estêvão, aos 12, e Rodrygo, aos 40 minutos do primeiro tempo; Estêvão, a 1, Rodrygo, aos 3, e Vini Jr., aos 32 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Kim Ju-Sung, Kim Min-jae e Won Du-Jae (Coreia do Sul); Gabriel Magalhães (Brasil). ÁRBITRO - Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim (Catar). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio da Copa do Mundo de Seul. 