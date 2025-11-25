Estêvão brilha, Chelsea dá nó no Barcelona e se aproxima de líderes na Champions League Estadão Conteúdo 25.11.25 19h22 O Chelsea não deu chances ao Barcelona e conquistou mais uma vitória nesta terça-feira, em Stamford Bridge, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. Estêvão foi o principal destaque do time londrino e marcou um belo gol no segundo tempo, que ajudou a construir o placar de 3 a 0. O resultado positivo em Londres coloca o Chelsea na cola dos líderes, com 10 pontos em cinco partidas. Já o Barcelona fica estacionado com sete pontos e pode terminar a rodada na segunda metade da tabela de classificação. O próximo compromisso do Chelsea pela Champions está agendado para o dia 9 de dezembro, às 17h, em Bérgamo, contra a italiana Atalanta. No mesmo dia e horário, o Barcelona recebe o alemão Eintracht Frankfurt. Melhor no jogo, o Chelsea acumulou boas jogadas. Teve um gol de Enzo Fernández anulado por impedimento até finalmente balançar a rede com uma ajudinha catalã. Após cobrança de escanteio de Estevâo, Cucurella recebeu passe na lateral direita da área e tocou para o miolo. Pedro Neto desviou de letra, Ferran Torres tentou cortar, mas Koundé se atrapalhou e marcou contra, aos 27. No fim do primeiro tempo, o Barcelona teve mais uma má notícia. Ronald Araújo cometeu uma falta dura em Cucurella e acabou expulso. Com superioridade numérica, o Chelsea ganhou ânimo para a etapa complementar. Ainda mais dominante, o Chelsea empilhou lances claros de gol. Andrey Santos, que entrou no segundo tempo, conseguiu marcar, mas novamente a arbitragem anulou o lance por impedimento de Garnacho na origem do lance. Aos 10, Estêvão mostrou novamente o porquê de estar encantando a torcida do Chelsea. Após falha na saída de bola catalã, ele armou o lance pela direita, driblou o marcador e chutou cruzado, no alto, do bico da grande área para estufar a rede do Barcelona. Aos 28, a arbitragem estava pronta para anular mais um do Chelsea. Enzo Fernández recebeu pela esquerda e parecia em posição irregular, tocou para o meio e Delap livre anotou o terceiro. O VAR checou o lance e orientou a revogação da marcação em campo e a confirmação do gol inglês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Chelsea Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18