Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Estêvão brilha, Chelsea dá nó no Barcelona e se aproxima de líderes na Champions League

Estadão Conteúdo

O Chelsea não deu chances ao Barcelona e conquistou mais uma vitória nesta terça-feira, em Stamford Bridge, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. Estêvão foi o principal destaque do time londrino e marcou um belo gol no segundo tempo, que ajudou a construir o placar de 3 a 0.

O resultado positivo em Londres coloca o Chelsea na cola dos líderes, com 10 pontos em cinco partidas. Já o Barcelona fica estacionado com sete pontos e pode terminar a rodada na segunda metade da tabela de classificação.

O próximo compromisso do Chelsea pela Champions está agendado para o dia 9 de dezembro, às 17h, em Bérgamo, contra a italiana Atalanta. No mesmo dia e horário, o Barcelona recebe o alemão Eintracht Frankfurt.

Melhor no jogo, o Chelsea acumulou boas jogadas. Teve um gol de Enzo Fernández anulado por impedimento até finalmente balançar a rede com uma ajudinha catalã. Após cobrança de escanteio de Estevâo, Cucurella recebeu passe na lateral direita da área e tocou para o miolo. Pedro Neto desviou de letra, Ferran Torres tentou cortar, mas Koundé se atrapalhou e marcou contra, aos 27.

No fim do primeiro tempo, o Barcelona teve mais uma má notícia. Ronald Araújo cometeu uma falta dura em Cucurella e acabou expulso. Com superioridade numérica, o Chelsea ganhou ânimo para a etapa complementar.

Ainda mais dominante, o Chelsea empilhou lances claros de gol. Andrey Santos, que entrou no segundo tempo, conseguiu marcar, mas novamente a arbitragem anulou o lance por impedimento de Garnacho na origem do lance.

Aos 10, Estêvão mostrou novamente o porquê de estar encantando a torcida do Chelsea. Após falha na saída de bola catalã, ele armou o lance pela direita, driblou o marcador e chutou cruzado, no alto, do bico da grande área para estufar a rede do Barcelona.

Aos 28, a arbitragem estava pronta para anular mais um do Chelsea. Enzo Fernández recebeu pela esquerda e parecia em posição irregular, tocou para o meio e Delap livre anotou o terceiro. O VAR checou o lance e orientou a revogação da marcação em campo e a confirmação do gol inglês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Chelsea

Barcelona
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube

25.11.25 17h58

Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão

Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional

25.11.25 17h31

novo comandante

‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão

Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão

25.11.25 16h37

Mais esportes

Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores

Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda