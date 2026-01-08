Estêvão aparece como o brasileiro mais valioso do mundo em lista do CIES; Yamal lidera ranking Estadão Conteúdo 08.01.26 12h09 Um dos destaques do Chelsea logo em sua primeira temporada no futebol europeu, o jovem Estêvão surge como brasileiro mais valioso do mundo segundo uma lista divulgada nesta quinta-feira pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES). Nesta relação, que estabelece os 100 jogadores mais caros do planeta, Lamine Yamal está no topo do ranking. Revelado pelo Palmeiras, o atacante canhoto que hoje brilha no futebol da Inglaterra, figura na 16º colocação. Graças a seu futebol envolvente, Estêvão está avaliado em 118,9 milhões de euros (R$ 749 milhões). Astro do Barcelona, o jovem Lamine Yamal manteve o primeiro lugar do ranking em relação à lista divulgada em junho de 2025 e o seu valor de mercado é de 343,1 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões). Completam o Top-3 da lista o centroavante Erling Haaland, do Manchester City, 255 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) e o camisa 10 do Real Madrid, o francês Killyan Mbappé, 201,3 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Nessa disputa doméstica entre os brasileiros, outros sete jogadores do País integram o Top-100: João Pedro Chelsea, Savinho (Manchester City), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona). Vítor Roque, inclusive, é o atleta mais bem avaliado que atua fora do continente europeu. O atacante palmeirense, que se destacou no Brasileiro e na Libertadores do ano passado, aparece em 46º lugar e está avaliado em 85,2 milhões de euros (538,4 milhões). VEJA TOP-10 DO RANKING 1º - Lamine Yamal - 343 milhões de euros 2º - Erling Haaland - 255 milhões de euros 3º - Kyllian Mbappé - 201,3 mihões de euros 4º - Jude Belligham - 153,1 milhões de euros 5º - Michel Olise - 136,9 milhões de euros 6º - Florian Wirtz - 135,8 milhões de euros 7º - Desiré Oué - 134,6 milhões de euros 8º - João Neves - 130,6 milhões de euros 9º - Arda Guller - 130,3 milhões de euros 10º - Pedri González - 130 milhões de euros 16º - Estêvão - 118,9 milhões de euros Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol ranking Estêvão Yamal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10