'Espero ficar muito tempo', diz Filipe Luís, homenageado pelo 1º ano treinando o Flamengo Estadão Conteúdo 30.09.25 19h03 A terça-feira foi especial para Filipe Luís no Flamengo. O treinador recebeu homenagem do clube por completar um ano no comando da equipe e, emocionado, não escondeu que sua vontade é de renovar o contrato e ficar "por muito tempo" para "fazer história". O ex-jogador recebeu proposta do Galatasaray recentemente e preferiu permanecer no Rio. "365 dias especiais. O futebol tira e dá muita coisa. Em um ano, Filipe Luís se tornou o treinador que precisou de menos jogos para conquistar um título, a Copa do Brasil. Tudo que ele dedicou foi devolvido. Ele diz "quero ganhar, quero ganhar...", dialogando com o lema: vencer, vencer e vencer. A Supercopa e o aproveitamento desse 1 ano como técnico do Mengão mostram isso. Parabéns por essa marca, professor Filipe Luís. Vamos por mais. Sempre!", prestou homenagem o Flamengo. Após as atividades desta terça-feira, de olho no jogo com o Cruzeiro, na quinta, Filipe Luís recebeu uma placar comemorativa das mãos do diretor esportivo José Boto. São impressionantes 46 vitórias em 70 jogos sob a direção do treinador, com 17 empates e somente sete derrotas. "Muito feliz por essa marca. Quando eu vim para o Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala, como jogador, e foi um momento único. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial, momentos muito bons, que ficaram marcados para sempre, momentos não tão bons, mas que fazem parte desse processo", comemorou o técnico ao receber a homenagem. "Eu me sinto parte desse clube. Eu vim aqui, assinei com o Flamengo, com um contrato de dois anos e meio, mas sempre sem cláusula, sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito", seguiu. "Isso porque eu acredito que no Flamengo, a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui. É fazer tudo pelo Flamengo para seguir dessa mesma forma como treinador", afirmou. Mas faltava a resposta que tanto o torcedor aguarda: permanecerá no clube? A resposta foi praticamente a renovação do acordo que termina em dezembro. "Sempre tentei fazer tudo possível, jogo a jogo, para continuar no Flamengo, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores, dia a dia, para poder ficar aqui um ano", começou. "Estou muito feliz, eu espero ficar muito tempo. E para isso, tenho que te agradecer (Boto), agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar", continuou. "Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores. Estou em um ambiente maravilhoso de trabalho e quero continuar fazendo história." 