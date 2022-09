Espanha x Suíça: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (24/09) pela Liga das Nações

Espanha e Suíça disputam neste sábado (24/09), em partida válida pela 5ª rodada da Liga das Nações. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio La Romareda. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Espanha x Suíça?

A partida Espanha x Suíça pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Espanha x Suíça chegam para o jogo?

A Espanha ocupa a 1ª colocação com 8 pontos. Já a Suíça, com 3, está na 4ª posição do Grupo 2.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Suíça

Liga das Nações

Local: Estádio La Romareda

Data/Horário: 24 de setembro de 2022, 15h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Espanha: Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Iñigo Martínez e Alba; Busquets, Gavi e Koke; Fati, Morata e Ferran Torres. TÉCNICO: Luis Enrique

Suíça: Kobel; Widmer, Frei, Akanji e Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Okafor, Embolo e Seferović. TÉCNICO: Murat Yakin

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)