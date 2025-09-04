Espanha bate a Bulgária com brilho de Yamal e Alemanha perde para Eslováquia nas Eliminatórias Estadão Conteúdo 04.09.25 18h03 Embalada pela boa atuação de Lamine Yamal, a Espanha estreou nas Eliminatórias da Europa com uma tranquila vitória de 3 a 0 sobre a Bulgária nesta quinta-feira, em jogo válido pelo Grupo E. No outro jogo da rodada, a Turquia triunfou com 3 a 2 sobre a Geórgia em duelo realizado em Tbilise. A segunda jornada da chave acontece no domingo. Os espanhóis voltam a atuar fora de casa e visitam os rivais turcos, enquanto a Geórgia recebe a Bulgária novamente atuando em seu estádio. Os primeiros 45 minutos do confronto entre as duas seleções teve a Espanha como protagonista durante todo o período. Com um bom toque de bola e objetividade na transição da defesa para o ataque, o time do técnico Luis de Fuente não tomou conhecimento dos anfitriões. A Bulgária mal teve tempo para se achar em campo e logo ficou em desvantagem. Lamine Yamal entrou driblando pela direita, a zaga fez o corte e Zubimendi recuperou a jogada. Ele serviu Oyarzabal na esquerda que chutou firme e abriu o placar aos quatro minutos. Os anfitriões não conseguiram conter o ímpeto dos espanhóis e o segundo gol saiu aos 29. Lamine Yamal cruzou na área, Gruev fez o corte, mas Cucurella acertou uma bomba no rebote para estabelecer 2 a 0. Merino aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo e deixou a situação ainda mais favorável para a Espanha. No escanteio da direita cobrado por Yamal, o volante fechou no primeiro pau e fez o terceiro gol de sua equipe na partida. Na etapa final, com a estratégia de administrar o placar, a Espanha controlou o jogo, soube esfriar a reação do adversário e cumpriu o objetivo de conquistar os três pontos fora de casa. ALEMANHA ESTREIA COM DERROTA Já pelo Grupo A, a Alemanha foi surpreendida pela Eslováquia no estádio Nacional da Bratislava e amargou um revés de 2 a 0, na estreia das equipes nas Eliminatórias da Europa. Completando a rodada, a Irlanda do Norte visitou Luxemburgo e superou os mandantes por 3 a 1. O time da casa movimentou o marcador no fim da etapa inicial. O lateral-esquerdo Hancko teve espaço dentro da área e arriscou a finalização para fazer 1 a 0, aos 41 minutos. Eslováquia voltou mais focada na partida, fez uma pressão no começo do segundo tempo e balançou a rede mais uma vez aos nove minutos. O atacante Strelec demonstrou oportunismo no lance e marcou o segundo da sua equipe. As duas seleções voltam a jogar pelo torneio neste domingo. Em busca da reabilitação, a equipe do técnico Julian Nagelsmann recebe a Irlanda do Norte, enquanto a Eslováquia busca mais três pontos em visita a Luxemburgo. 