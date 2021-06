Eriksen, da Dinamarca, cai desacordado no meio de jogo da Eurocopa e preocupa o mundo do futebol

Uma imagem chocou o mundo durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, na tarde deste sábado (12). Aos 42 minutos do primeiro tempo, o meia dinamarquês Christian Eriksen, caiu sozinho no gramado, desacordado, e gerou muita preocupação em companheiros e equipe médica.

Eriksen chegou a receber massagem cardíaca ainda no gramado. As imagens de TV foram cortadas pela responsável pela transmissão enquanto o jogador de 29 anos recebia atendimento.

A UEFA confirmou a suspensão da partida. Em nota, a entidade do futebol europeu informou que o jogador foi transferido para um hospital e que o quadro é estável.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.