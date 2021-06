Remo e Paysandu enviam mensagem de apoio a Christian Eriksen

As cenas fortes do mal súbito pelo qual o Christian Eriksen, meia da seleção da Dinamarca, passou neste sábado (12) chocaram o mundo. O jogador foi encaminhado ao hospital e, até o momento, possui quadro estável. Clubes e entidades de todo o planeta têm se pronunciado com mensagem de apoio e desejos de pronta recuperação.

No Pará, Remo e Paysandu emitiram votos de melhoras ao jogador, que também defende a Internazionale de Milão, da Itália.

Sentimos muito pelo que aconteceu com o atleta @ChrisEriksen8, que sofreu um mal estar no campo, atuando pela seleção da Dinamarca. A torcida azulina e toda a comunidade do futebol se unem e desejam uma rápida recuperação ao meia. 🙏🇩🇰#ForçaEriksen — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 12, 2021

Nossas orações e pensamentos estão com Eriksen. Muita força aos seus familiares e fãs. O mundo torce pela sua pronta recuperação!🙏🏽🇩🇰🇧🇷 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) June 12, 2021

Outras equipes também se posicionaram pelas redes sociais. Confira algumas:

Q dê tudo certo. Estamos na torcida 🙏 https://t.co/YIK7gTektX — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) June 12, 2021

Grande notícia. Seguimos na torcida pela rápida recuperação de Christian Eriksen! 🙏🏽#ForçaEriksen https://t.co/dRU6IzVeht — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 12, 2021

Força, Eriksen. 🇧🇷🇩🇰



Nossos pensamentos estão com você e com a sua família. #ForcaEriksen — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 12, 2021

Estamos na torcida pela plena recuperação do atleta dinamarquês Christian Eriksen. 🙏🏁 — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) June 12, 2021

UEFA informa que Eriksen foi estabilizado! Graças a Deus! #ForçaEriksen https://t.co/XrjOt2aUmN — Corinthians (@Corinthians) June 12, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo deseja uma pronta recuperação para o meia Eriksen, da seleção dinamarquesa. A Nação está com você. #ForçaEriksen 🙏 — Flamengo (@Flamengo) June 12, 2021

Desejamos força e uma breve recuperação ao Eriksen. Estamos todos juntos nessa torcida!@chriseriksen8 @DBUfodbold @euro2020 ⚽️🙏#Euro2020 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 12, 2021

Toda força do mundo para o atleta Christian Eriksen. A nação santista está com você! #PrayForEriksen — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 12, 2021

Força, Eriksen. Nossos pensamentos estão com você e com a sua família. 🙏 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 12, 2021

Força, Eriksen. 🇩🇰⭐️



Todas as nossas orações para uma pronta recuperação do meia da Seleção da Dimamarca, Eriksen. 🙏🏻#ForçaEriksen — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2021

Entenda o caso

O jogador caiu sozinho em campo aos 42 minutos do primeiro tempo da partida contra a Finlândia, pela Eurocopa. Rapidamente a equipe médica foi acionada para atendimento em campo.

Eriksen, de 29 anos, recebeu massagem cardíaca no gramado. Após minutos de tensão, foi retirado na maca com os sinais vitais restabelecidos e encaminhado, de ambulância, ao hospital.