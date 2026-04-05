Enzo se desculpa após polêmica com Chelsea e reafirma compromisso: 'É um privilégio estar aqui' Enzo ainda disse aceitar a punição aplicada pela diretoria e destacou que pretende recuperar a confiança dentro de campo. Estadão Conteúdo 05.04.26 14h47 Após a repercussão negativa de suas declarações sobre o futuro, Enzo Fernández veio a público para se retratar com o Chelsea. O meio-campista argentino publicou uma mensagem direcionada ao clube, companheiros e torcedores, tentando amenizar o desgaste gerado nos últimos dias. O episódio começou após o jogador demonstrar interesse em atuar na Espanha, o que não foi bem recebido internamente e resultou até em punição esportiva. O Chelsea decidiu afastá-lo por dois jogos, entendendo que houve quebra de alinhamento com os valores do clube. Na publicação, Enzo reconheceu o erro e pediu desculpas. "Quero me desculpar sinceramente com a diretoria do Chelsea, meus companheiros e os incríveis torcedores por meus comentários recentes e pela situação que se seguiu", escreveu. O argentino também reforçou o compromisso com o clube inglês. "O que eu disse não reflete meu comprometimento total com o Chelsea. Vestir essa camisa é um privilégio que nunca levo de forma leviana", afirmou. Enzo ainda disse aceitar a punição aplicada pela diretoria e destacou que pretende recuperar a confiança dentro de campo. "Aceito totalmente a decisão do clube. Assumo a responsabilidade pelas minhas palavras e vou aprender com esse momento", completou. Por fim, o jogador tentou encerrar o assunto ao reafirmar foco no presente. "O Chelsea é o meu presente, e sigo comprometido em lutar pelo time e pelos torcedores todos os dias." Apesar do interesse do atleta no Real Madrid, o ambiente do clube ganhou um respiro com a goleada por 7 a 0 na Copa da Inglaterra sobre o Port Vale, combinado com a grande atuação de Estêvão, elogiado pela imprensa londrina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Enzo Fernández COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32