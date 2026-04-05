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Enzo se desculpa após polêmica com Chelsea e reafirma compromisso: 'É um privilégio estar aqui'

Enzo ainda disse aceitar a punição aplicada pela diretoria e destacou que pretende recuperar a confiança dentro de campo.

Estadão Conteúdo

Após a repercussão negativa de suas declarações sobre o futuro, Enzo Fernández veio a público para se retratar com o Chelsea. O meio-campista argentino publicou uma mensagem direcionada ao clube, companheiros e torcedores, tentando amenizar o desgaste gerado nos últimos dias.

O episódio começou após o jogador demonstrar interesse em atuar na Espanha, o que não foi bem recebido internamente e resultou até em punição esportiva. O Chelsea decidiu afastá-lo por dois jogos, entendendo que houve quebra de alinhamento com os valores do clube.

Na publicação, Enzo reconheceu o erro e pediu desculpas. "Quero me desculpar sinceramente com a diretoria do Chelsea, meus companheiros e os incríveis torcedores por meus comentários recentes e pela situação que se seguiu", escreveu.

O argentino também reforçou o compromisso com o clube inglês. "O que eu disse não reflete meu comprometimento total com o Chelsea. Vestir essa camisa é um privilégio que nunca levo de forma leviana", afirmou.

Enzo ainda disse aceitar a punição aplicada pela diretoria e destacou que pretende recuperar a confiança dentro de campo. "Aceito totalmente a decisão do clube. Assumo a responsabilidade pelas minhas palavras e vou aprender com esse momento", completou.

Por fim, o jogador tentou encerrar o assunto ao reafirmar foco no presente. "O Chelsea é o meu presente, e sigo comprometido em lutar pelo time e pelos torcedores todos os dias."

Apesar do interesse do atleta no Real Madrid, o ambiente do clube ganhou um respiro com a goleada por 7 a 0 na Copa da Inglaterra sobre o Port Vale, combinado com a grande atuação de Estêvão, elogiado pela imprensa londrina.

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