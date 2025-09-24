Entrada de Billal deve reforçar o ataque do Santos; conheça Ao ser apresentado, ele comentou sobre a opção de atuar no futebol brasileiro Estadão Conteúdo 24.09.25 14h58 Billal Brahimi foi anunciado nesta quarta-feira (Instagram @santosfc @RaulBaretta_Photo / Santos FC) Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Billal Brahimi. O jogador assinou contrato até o fim de 2026 e esta é a sua primeira experiência em clubes fora da Europa. Ao ser apresentado, ele comentou sobre a opção de atuar no futebol brasileiro. "O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar. É um clube que sempre teve identidade voltada para o bom futebol. Isso me motivou a vir", afirmou o atleta de 25 anos. O atacante, que gosta de atuar pela ponta-direita apresentou as suas qualidades ao torcedor santista e prometeu muita entrega para se adaptar ao novo clube. "Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho muita potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Vou dar sempre o máximo em campo", afirmou. Nascido na França, o atleta estava livre no mercado após o fim do seu vínculo com o Nice. Ele optou por se naturalizar argelino para defender a seleção da Argélia. A chegada do atleta deve encerrar o ciclo de reforços na Vila Belmiro. Vindo de vitória sobre o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos continua em posição delicada na classificação da competição. Com 26 pontos, a equipe tem quatro de frente para o Vitória (17º colocado) primeira equipe na zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Billal Brahimi contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34