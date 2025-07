Paysandu enfrenta o líder da Série B com a missão de vencer para escapar da zona de rebaixamento

O Paysandu visita o líder da Série B, Coritiba-PR, neste sábado (19), em partida válida pela 17ª rodada da Série B. O Papão vai em busca de uma vitória inédita diante do Coxa para tentar deixar a zona de rebaixamento. A partida tem início marcado para as 18h30, direto do estádio Couto Pereira, na capital curitibana.

O desafio dos bicolores é claro: vencer para não correr risco de se afundar no Z4. A obrigação, no entanto, é indigesta e exige a vitória sobre a melhor campanha da competição — que, inclusive, ainda não perdeu em casa nesta Série B. Apesar disso, os dois times contam com inúmeros jogadores com passagens recentes pelo adversário, o que pode tornar o duelo ainda mais interessante.

Cinco atletas do atual elenco do Paysandu já defenderam as cores do Coritiba entre 2020 e 2024. São eles: os zagueiros Maurício Antônio e Thalisson, o volante Ramón Martínez, além dos atacantes Diogo Oliveira e Maurício Garcez. Essa familiaridade pode ser um diferencial emocional em um confronto cercado por pressão de ambos os lados.

Entretanto, o Papão também terá desfalques. Ao todo, quatro jogadores não devem entrar em campo, começando pelo artilheiro da equipe, o atacante Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, as ausências estão concentradas no setor defensivo: Thalisson (ex-Coxa) também cumpre suspensão, enquanto Thiago Heleno e Luan Freitas estão fora por lesões musculares.

A tendência é que Maurício Antônio e Novillo formem a dupla de zaga titular, enquanto a vaga de Rossi fique com Vinni Faria.

Já o Coritiba vive boa fase na competição. Líder da tabela com 33 pontos, o Coxa não perde há nove jogos e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Em relação à equipe comandada pelo técnico Mozart, apenas uma baixa está confirmada: a ausência do zagueiro Maicon.

Apesar da ausência no sistema defensivo, o técnico poderá contar com retornos importantes. O lateral-esquerdo Bruno Melo volta para reforçar a equipe, assim como o volante Filipe Machado e o atacante Lucas Ronier. Outra novidade pode ser a volta do lateral-direito Alex Silva, que sofreu uma entorse no joelho na 12ª rodada, contra o Atlético-GO, e está na fase final do tratamento.

Ficha Técnica

Data: 19/07/2025

Hora: 18h30

Local: Estádio Couto Pereira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Guilherme Aquino, Jacy, Bruno Melo; Machado, Wallisson, Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Iury Castilho.

Técnico: Mozart

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges,Maurício Antônio, Novillo, Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela, Denner; Marlon Douglas, Vinni Faria e Garcez.

Técnico: Claudinei Oliveira