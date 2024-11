VÍDEO: Jogador de futsal recria drible La Boba e faz gol que viralizou na web

Um vídeo de futsal que viralizou nas redes sociais capturou um momento técnico e marcante: um jogador recriou o icônico drible La Boba, eternizado por Andrés D'Alessandro, em um jogo acirrado de 1x1, disputado em Laranjeiras (SE). O movimento saiu com perfeição, desestabilizando o adversário e abrindo caminho para um belo gol, ovacionado por quem assistia.

O La Boba é um drible que exige precisão e habilidade. Ele consiste em um toque rápido para o lado, sugerindo avanço, seguido de uma puxada da bola para trás com o outro pé, confundindo o marcador. É um recurso clássico que, quando bem executado, pode mudar o rumo de uma partida, especialmente em situações de pressão.

A jogada reacendeu o interesse por dribles icônicos no futsal e no futebol, com muitos internautas relembrando momentos históricos de jogadores que marcaram época com sua criatividade em campo. O vídeo reforça como a técnica, quando aliada à ousadia, continua a ser um diferencial no esporte.