Marcelo mostra drible e golaço de Liam, filho mais novo, no futsal do Fluminense; vídeo

Marcelo, lateral-esquerdo do Fluminense, está acompanhando de perto o início da trajetória de Liam, filho mais novo, no futsal. Nas redes sociais, o jogador postou um vídeo dos lances do pequeno e comemorou o drible seguido de gol do caçula na escolinha de futsal do time carioca.

VEJA MAIS

Assim como Enzo, o irmão mais velho, Liam também segue os passos do pai como jogador. O caçula de Marcelo está desde abril no time e faz parte da categoria sub-8, do time de futsal em Laranjeiras, bairro do Rio. Ao passar para o sub-9, ele e os outros jogadores da base começarão a transição para o campo.

A performance do garoto nas quadras chamou a atenção e ele recebeu elogios de vários jogadores de futebol e futsal. "Mais um moleque craque", comemorou Vini Jr. na publicação. "Não consegue fazer filho ruim de bola? Sensacional", escreveu Vinicius Teixeira.