Barbeiro raspa o cabelo para apoiar a mãe que enfrenta câncer

Nas últimas semanas, o vídeo de um ato de amor de um filho para sua mãe viralizou na internet: um barbeiro raspou os cabelos como sinal de apoio à mãe, que enfrenta uma luta contra o câncer.

Guilherme Magalhães Cardoso, o barbeiro, registrou o momento em que a mãe precisou raspar o que restava dos cabelos, devido os tratamentos de quimioterapia de um câncer de laringe.

Em seguida, o jovem passou a máquina nos seus cabelos, deixando sua mãe surpresa e emocionada, caindo em lágrimas. Os amigos de Guilherme que acompanhavam o momento também rasparam as cabeças. O caso ocorreu no dia 1º de maio.

“Minha mãe estava com o intuito de raspar por conta do tratamento que ela faz contra o câncer. Sem ela saber, comecei a gravar. Até meus amigos que estavam lá não sabiam [que estava gravando]. Comecei a fazer a ação”, contou Guilherme à reportagem.

Apesar de ser vaidoso e apegado ao cabelo, o barbeiro, que também é militar da Marinha do Brasil, não pensou duas vezes em raspá-lo. Para ele, foi uma das formas que encontrou de demonstrar não somente apoio, como também amor pela mãe.

“Na minha vida, minha mãe sempre esteve presente comigo e acho que o que eu fiz acaba sendo pouco perto do que ela já fez por mim. Foi mais uma forma de solidariedade. Acho que foi para mostrar para ela que não estava sozinha naquele momento. Agora tem milhões de pessoas com ela”, ressaltou.

O colega de trabalho da barbearia Carlos Ferreira Neto - O "Dê" - e o amigo da Marinha, Fernando da Silva, combinaram, em sigilo, que raspariam a cabeça para apoiar o amigo em comum.

“Antes de ele chegar à barbearia, eu já tinha falado com os outros meninos que a gente ia raspar o cabelo, ele não sabia. Na hora que ele começou a raspar o dele, o Brito, nosso amigo, raspou também e ele ficou surpreso. Falei para ele que era para raspar o meu também e começou a chorar. A mãe dele não aguentou também”, relatou o sócio Carlos.

Quase 50 milhões de visualizações e 300 mil novos seguidores

Apesar da grande repercussão, a intenção do jovem nunca foi viralizar na internet, mas sim, segundo o barbeiro, demonstrar o companheirismo que tem com a mãe, Cláudia.

“No mesmo dia, em questão de horas, acabou viralizando. Foi algo surpreendente porque, na minha concepção, não seria algo que fosse viralizar tanto porque era privado e acabou gerando toda essa repercussão. Me surpreendeu de uma maneira boa, porque todo mundo elogiou”, contou.

Dona Cláudia, como é carinhosamente conhecida, também não esperava nem a homenagem, nem a repercussão. Inclusive, ela havia ficado receosa da forma como seria vista.

“No começo, ela achou que o pessoal iria ficar com certa dó e é algo que ela não gosta. Acabou viralizando de uma maneira boa, em um gesto bom para mostrar que as mulheres são fortes. Tem bastante mulheres me mandando mensagem dizendo que motivou o tratamento delas, outras até, infelizmente, dizendo que queriam ter um filho que procedesse da forma como eu trato a minha mãe. Repercutiu de uma maneira boa que, graças a Deus, tocou no coração do mundo todo, posso dizer”, relatou.

Repercussão Nacional e Internacional

Perfis do Instagram de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, republicaram o vídeo, que também foi compartilhado em outras plataformas, como o Tik Tok, acumulando mais de 500 mil curtidas e 5 milhões de visualizações.

A atriz e produtora cultural norte-americana Viola Davis também republicou a postagem no Instagram elogiando a atitude de Guilherme e dos amigos.

Aqui no Brasil, MC Hariel, um dos donos da música que o barbeiro inseriu no vídeo, comentou e compartilhou o registro. O jovem e os amigos ficaram emocionados por serem fãs do artista.

O apresentador Luciano Huck também ficou emocionado com o momento de solidariedade e compartilhou o vídeo em seu perfil.

Além das felicitações e dos comentários positivos, o compositor Breno Melchior escreveu uma música homenageando a história.

Impacto na Barbearia

O alto número de visualizações impactaram diretamente na barbearia.

“Dobrou o número de clientes e até passou. Não apareceram nem pessoas que nós achávamos que eram amigos na inauguração, só os mais próximos. Nesse um mês, não ia ninguém e eu falei para o Guilherme: ‘Nós vamos explodir com essa barbearia. Todo mundo vai conhecer a gente.’ E, do nada, coisa de 15 dias depois, isso aconteceu”, relatou Carlos, que também aparece cortando o cabelo no vídeo.

Apesar dos números altos, o rapaz diz não ligar para a fama repentina. Para ele, o importante é que ficaram juntos nos melhores e piores momentos.

Apoio dos seguidores

Guilherme contou que vem recebendo inúmeras mensagens nos últimos dias e ainda não conseguiu responder a todos os contatos. Além do carinho, os seguidores perguntam da mãe, que segue realizando tratamento na cidade de Jaú (SP).

O jovem acredita que a repercusão não veio em vão. Ele conta que pretende retribuir todo o apoio com ações sociais. Na última terça-feira (9), ele distribuiu marmitas para moradores em situação de rua.

“Estamos com um projeto em mente já, vai ser feita uma boa ação para quem realmente merece, quem está precisando. O principal intuito do meu Instagram vai ser postar a minha mãe vencendo o câncer e, com certeza, vai repercutir mais ainda, mais do que o vídeo que postei”, ressaltou.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política e Economia*