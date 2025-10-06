Entenda por que áudio do VAR de São Paulo x Palmeiras não será divulgado pela CBF Estadão Conteúdo 06.10.25 14h43 Apesar das polêmicas de arbitragem na partida entre São Paulo e Palmeiras nesse domingo, 5, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deve tornar público os áudios da comunicação entre o árbitro de vídeo e Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) na análise dos lances ao longo da partida. Isso se deve a uma questão de protocolo seguida pela entidade desde que passou a publicar esses trechos na íntegra em seu site oficial. Nesta temporada, a CBF só publica os áudios do VAR quando o árbitro de campo vai, efetivamente, analisar o lance na cabine. Se durante a checagem, os árbitros de vídeo concordarem com a decisão, ou for um lance factual (impedimento, por exemplo), esse áudio não se tornará público. No entanto, o clube ainda pode vir a ter ciência do que foi discutido pela arbitragem em campo caso entre com uma reclamação formal no Fórum Permanente, que analisa os lances de arbitragem após cada rodada do Campeonato Brasileiro. A divulgação do áudio, no entanto, fica restrita às partes envolvidas (São Paulo, Palmeiras e arbitragem, neste caso). O São Paulo reclama, principalmente, de dois lances: expulsão de Andreas Pereira, após falta sobre Marcos Antônio, e possível pênalti a ser assinalado no início do segundo tempo, em lance envolvendo Allan e Tapia. Como o VAR concordou com Ramon Abatti Abel após analisar as imagens, esses áudios não se tornarão público nesse primeiro momento. Após esses lances, o Palmeiras, que perdia por 2 a 0, conseguiu virar a partida para 3 a 2. Julio Casares, presidente do São Paulo, chegou a conversar com Samir Xaud, por telefone, após o jogo. Também usou as redes sociais para mostrar sua indignação pela partida, disse que o Brasileirão está "manchado" e pediu a liberação das conversas dizendo que "queremos ouvir os áudios do VAR". Na zona mista, Carlos Belmonte, diretor de futebol, acompanhou as críticas do mandatário são-paulino. O clube também se manifestou nas redes sociais, dizendo que os erros foram determinantes para o resultado. "Foi mais uma atuação desastrosa da arbitragem, que compromete a credibilidade do Brasileiro e o trabalho de jogadores, comissão técnica e diretoria." Todos os árbitros envolvidos na partida foram afastados pela entidade. A CBF informou a decisão em comunicado publicado ao final das partidas. Eles serão submetidos a "treinamento, aprimoramento e avaliação interna" após a atuação no duelo no MorumBis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo Palmeiras VAR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50 Reencontro com a rede Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) 06.10.25 11h36 Círio de Nazaré Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h. 06.10.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 ANÁLISE 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano 05.10.25 20h36 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55